Jess Park Man Utd England
Ameé Ruszkai

Traducido por

Jess Park es una de las delanteras más en forma de Europa, así que, ¿cómo pueden las Lionesses de Inglaterra sacar el máximo partido a la estrella del Manchester United?

En cuanto Jess Park recibió el balón en el borde del área del Atlético de Madrid, Marc Skinner lo supo. Ella dio un toque, luego otro para sacársela de los pies y prepararse para un remate perfecto con la derecha, que enviaría el balón por encima de las cabezas de todas las defensas del Atlético, fuera del alcance de la portera Lola Gollardo y al ángulo superior, dando al Manchester United de Skinner una ventaja insuperable de 5-0 en el global, que le aseguró su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina por primera vez.

«Estamos llegando al punto en el que, tan pronto como sale de su pie, sabes que va a entrar», dijo el entrenador de los Red Devils después del partido. «En cuanto ves que está en posición, sabes que va a marcar». Y no exagera. Tras su espectacular fichaje este verano del Manchester City al United, esta ya es la temporada más productiva de Park en cuanto a goles y asistencias.

Ahora, a medida que se acercan los primeros partidos de las Lionesses en 2026, la gran pregunta es: ¿cómo aprovechará Sarina Wiegman el excepcional estado de forma de Park y sacará lo mejor de ella con la camiseta de Inglaterra?

  Jess Park Man Utd Women 2025-26

    Cambio de función

    Tampoco es una pregunta fácil de responder para Wiegman. Anteriormente, cuando estaba en el City, Park jugaba habitualmente como centrocampista o en la posición de número 10, y así era como la utilizaba la selección inglesa, salvo un par de excepciones. También hay que tener en cuenta que, durante ese tiempo, Park no era una jugadora clave para las Lionesses, ya que solo disputó un partido como suplente durante la triunfante campaña de la Eurocopa 2025.

    Ahora, en el United, está demostrando que puede desempeñar un papel más importante a nivel internacional jugando en una posición diferente. Con la camiseta roja, Park ha jugado principalmente en la banda derecha, aunque con libertad para desplazarse a cualquier espacio que se le presente, siempre y cuando mantenga la disciplina en sus tareas defensivas y las cumpla sin falta.

    A pesar de que su posición inicial ha cambiado en las últimas semanas, tras una serie de fichajes en enero que trajeron nuevos delanteros al United, ese mensaje sigue siendo el mismo, tanto si juega por la derecha, por la izquierda o en el centro.

  Manchester United v Liverpool - Barclays Women's Super League

    Difícil de traducir

    Hay varias razones por las que esto podría no trasladarse tan fácilmente a Inglaterra.

    Algunas son obvias: Inglaterra y el United no juegan de la misma manera y el fútbol internacional no es lo mismo que el fútbol de clubes. Skinner admitió esto último tras el golazo de Park contra el Atlético. «Esta noche hay mucho espacio, por lo que el partido es diferente», señaló. 

    También es necesario contar con los jugadores adecuados en el equipo para que un jugador, o toda la línea de ataque, tenga tanta libertad. A nivel de club, eso se puede conseguir mediante fichajes y mucho tiempo de práctica.

  Lauren James England Women 2025

    Equilibrar la libertad

    Aquí se plantea un dilema similar con Lauren James, a quien se le ha dado mucha libertad en su papel en el Chelsea en las últimas semanas, con excelentes resultados.

    James ha ocupado anteriormente el puesto de número 10 en la selección inglesa y se le ha dado mucha más libertad para moverse que a otras jugadoras, pero eso no siempre ha funcionado para el equilibrio del equipo en su conjunto. Tras comenzar en esa posición central en el primer partido de las Lionesses en la Eurocopa 2025, una halagüeña derrota por 2-1 ante Francia, fue reubicada en una posición más ortodoxa en la banda para la victoria por 4-0 sobre Países Bajos, en la que Inglaterra se mostró mucho mejor estructuralmente.

    Pero, al igual que con James, parece que Inglaterra debe hacer todo lo posible para sacar lo mejor de Park, especialmente cuando juega así. 

  Jess Park Man Utd Women 2025-26

    Forma de vuelo

    Anteriormente, el mejor registro de goles y asistencias de Park en una temporada de la Superliga Femenina era un total combinado de nueve. En esta campaña, ya ha alcanzado los 10, a falta de seis partidos para el final. A eso hay que sumar los cuatro que ha conseguido en otras competiciones, que han ayudado a las Red Devils a clasificarse para la final de la Copa de la Liga del mes que viene y para los cuartos de final de la Liga de Campeones.

    «Cuando estaba en el City, tenía un papel muy definido y claro, y tenía que hacer ciertas cosas. Por supuesto, eso les funcionó en su momento, pero lo que hemos hecho es intentar eliminar la presión que tiene poniéndola en espacios a los que los equipos no están acostumbrados», explicó Skinner.

    «Si la colocas en un solo espacio, puedes estancar la situación. Si la mantienes en movimiento y le das libertad, creará oportunidades para cualquiera y también marcará goles».

  Jess Park England Women 2025

    Encontrar la fórmula adecuada

    Con Ella Toone lesionada para esta concentración de Inglaterra, no sería una gran sorpresa ver a Park elegida para jugar en el centro. Ha jugado bien allí antes con las Lionesses, sabe lo que se espera de ella y su altísima confianza solo aumentará sus posibilidades de rendir en los próximos partidos.

    Pero, ¿podría Wiegman plantearse hacer algo diferente y aprovechar al máximo su talento, tal y como ha hecho el United? ¿Podría ayudar el hecho de que James también sea una jugadora que se beneficiaría de un papel más fluido? ¿Hay alguna forma de que las dos puedan complementarse en la selección inglesa e intercambiar posiciones, sin poner en peligro la defensa?

    «Creo que, a veces, el club puede ser una prueba para el periodo internacional. Creo que puede mostrarle mucho a Sarina sobre cómo puede utilizar a Jess, porque es una exposición diferente, ¿no?», añadió Skinner. «Creo que la prueba de [Park] es estupenda. Espero que Sarina también lo vea así. Es una persona inteligente, así que estoy segura de que lo hará y espero que podamos sacar lo mejor de ella también para Inglaterra».

  Jess Park Man Utd Women 2025-26

    Buen campo de pruebas

    Además, la próxima semana podría ser el momento perfecto para que Wiegman empiece a buscar lo que mejor funciona. Inglaterra será la gran favorita en el partido del martes contra Ucrania, y también cuando reciba a Islandia cuatro días después. El impulso recaerá en el ataque de las Lionesses para doblegar a sus rivales, y un poco de creatividad en la selección y la configuración del equipo podría ser de gran ayuda para conseguirlo.

    Puede que no sea un campo de pruebas aplicable a todas las situaciones. Inglaterra se enfrentará a España en abril, por ejemplo, y ese partido será muy diferente a los dos que las Lionesses jugarán en su primera concentración de 2026. Pero, a falta de amistosos, sigue siendo una buena oportunidad para que Wiegman busque la forma de sacar el máximo partido al talento de Park, una de las jugadoras más en forma del país en estos momentos, con la camiseta de Inglaterra.

