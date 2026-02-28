Tampoco es una pregunta fácil de responder para Wiegman. Anteriormente, cuando estaba en el City, Park jugaba habitualmente como centrocampista o en la posición de número 10, y así era como la utilizaba la selección inglesa, salvo un par de excepciones. También hay que tener en cuenta que, durante ese tiempo, Park no era una jugadora clave para las Lionesses, ya que solo disputó un partido como suplente durante la triunfante campaña de la Eurocopa 2025.

Ahora, en el United, está demostrando que puede desempeñar un papel más importante a nivel internacional jugando en una posición diferente. Con la camiseta roja, Park ha jugado principalmente en la banda derecha, aunque con libertad para desplazarse a cualquier espacio que se le presente, siempre y cuando mantenga la disciplina en sus tareas defensivas y las cumpla sin falta.

A pesar de que su posición inicial ha cambiado en las últimas semanas, tras una serie de fichajes en enero que trajeron nuevos delanteros al United, ese mensaje sigue siendo el mismo, tanto si juega por la derecha, por la izquierda o en el centro.