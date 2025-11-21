Jerome Boateng se entrena con el Barcelona después de que se cancelara su pasantía de entrenador en el Bayern Múnich debido a las protestas de los aficionados por su condena por agresión

Antes de llegar a Cataluña, Boateng había intentado comenzar una pasantía similar de entrenador en la base de Sabener Strasse del Bayern Múnich. Sin embargo, el regreso propuesto del defensor de larga data se encontró con una feroz oposición de los grupos de aficionados del club debido a su historial legal.

Durante los partidos recientes, Bayern los aficionados exhibieron pancartas en las gradas condenando inequívocamente la decisión del club de ofrecerle una plataforma. Una pancarta exhibida por los ultras decía: "Dibuja la línea contra la violencia misógina", mientras que otra decía: "No hay lugar para villanos en nuestro club: no más espacio para Boateng", junto con cánticos explícitos pidiendo al ex defensor que se fuera. En consecuencia, la directiva del Bayern tomó la decisión de detener el programa de pasantías para su exjugador en respuesta a la reacción hostil.

Las protestas y la controversia provienen de los prolongados problemas legales de Boateng relacionados con la violencia doméstica. En julio de 2024, un tribunal de Múnich emitió un fallo final en un caso de larga duración sobre agresión contra su expareja y madre de sus hijas gemelas, Sherin Senler.

Boateng fue declarado culpable de daño corporal simple intencional tras un incidente durante unas vacaciones en el Caribe en 2018. Según la denuncia, se acusó al jugador de insultar, golpear y morder a Senler, provocándole lesiones faciales. Aunque Boateng admitió que ocurrió una discusión acalorada, negó haberla agredido. El veredicto final impuso una multa suspendida de 200,000 €, una advertencia formal y una donación obligatoria a la caridad. Esto siguió a juicios anteriores en 2021 y 2022, que inicialmente habían visto multas significativamente más altas antes de que las apelaciones y los errores procesales llevaran al juicio reabierto y la sentencia final reducida.