Jeremy Jacquet: El joven defensor del Rennes podría costarle 70 millones de euros al Chelsea

Como es habitual en BlueCo, Jacquet dista mucho de tener la experiencia de un Rüdiger, Thiago Silva o cualquier otro central que haya disputado minutos con el Chelsea esta temporada. Con apenas 20 años —no cumplirá 21 hasta julio—, todavía está en plena etapa de desarrollo. Sin embargo, en favor de los londinenses del oeste, Jacquet representa ese tipo de talento de élite por el que deberían apostar más a menudo, en lugar de malgastar alrededor de 20 millones de euros en jóvenes que casi nunca llegarán al primer equipo.
Pero, ¿quién es realmente Jacquet, por qué el Chelsea lo ha identificado como la solución a sus problemas defensivos y vale los 70 millones de euros que Rennes está pidiendo? GOAL analiza todo sobre uno de los prospectos más prometedores de Francia…