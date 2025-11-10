Man City Liverpool W+Ls GFXGetty/GOAL
Jérémy Doku brilla ante el Liverpool mientras Arne Slot sufre y el Manchester City alerta al Arsenal

Desde 2018, solo Arsenal y Liverpool han podido desafiar al Manchester City, que sigue dominando la Premier League bajo el mando de Pep Guardiola.

En su partido número 1000 como entrenador, homenajeado de principio a fin por los seguidores en el Etihad, Pep Guardiola vio a su Manchester City imponerse al Liverpool en una contundente muestra de revancha por lo sucedido la temporada pasada. Con esta victoria, él y su equipo recortaron la ventaja del Arsenal en la cima de la Premier League a cuatro puntos, enviando un mensaje claro a los Gunners: “No tan rápido”.

El Arsenal debería saber, mejor que nadie, que nunca se puede descartar al City en la lucha por el título. Los Gunners lideraron la tabla durante 248 días en la temporada 2022-23, el periodo más largo para un equipo que no ganó la liga, llegando incluso a tener una ventaja de ocho puntos. El verano siguiente reforzaron su plantilla con Declan Rice y reforzaron la defensa, pero aún así no pudieron superar al City, que había perdido a Kevin De Bruyne por la mitad de la temporada y a Erling Haaland durante dos meses.

Los Gunners parecen haber aprendido de los errores pasados y ahora cuentan con un plantel lo suficientemente profundo como para absorber lesiones como las de Viktor Gyokeres y Martin Ødegaard. Sin embargo, al ver cómo el City destrozó al Liverpool el domingo, con un deslumbrante Jeremy Doku liderando el ataque y Haaland anotando por novena vez en 11 partidos, es difícil no sentirse intimidado.

Con el Liverpool ya a ocho puntos del Arsenal, desaparecen de la carrera por el título tan dramáticamente como se habían acercado el año pasado. Pero el City ha vuelto a la pelea y su persecución del Arsenal acaba de comenzar.

GOAL desglosa a los ganadores y perdedores del Etihad Stadium...

    GANADOR: Jérémy Doku

    Si no hubiera sido por Romelu Lukaku, Jérémy Doku podría haber estado jugando para el Liverpool el domingo, haciendo correr a Matheus Nunes y Ruben Dias. Los Reds habían puesto sus ojos en el extremo cuando aún era juvenil en el Anderlecht y lo veían como un posible sucesor de Sadio Mané. Simon Mignolet, Mané y Georginio Wijnaldum recibieron a la familia Doku en el campo de entrenamiento de Melwood en 2018, mientras que Steven Gerrard, entonces entrenador juvenil, les mostró videos tácticos.

    Era una oferta difícil de rechazar para Doku, de solo 15 años. Pero Lukaku, que también había pasado por la academia del Anderlecht y mantenía buena relación con el personal, intervino y le hizo una videollamada al joven. Funcionó: Doku decidió quedarse en Bélgica dos años más antes de unirse al Rennes y finalmente llegar al Manchester City en 2023. Después de su actuación vertiginosa contra el Liverpool, el City debería enviarle a Lukaku una botella de champán.

    Doku fue imparable, convirtiéndose en el primer jugador de la Premier League desde su compatriota Eden Hazard en 2019 en anotar, ganar 10 o más duelos, completar siete o más regates, crear tres o más oportunidades y tener tres o más tiros a puerta en un solo partido. Desbordó a Conor Bradley apenas cinco días después de que el lateral del Liverpool había contenido a Vinícius Jr.

    “Tuvo un juego excepcional contra uno de los mejores laterales de la Premier League”, elogió Guardiola. “¿Crees que le enseño a abrir regates? Esto es talento natural”.

    El talento de Doku siempre ha sido evidente, pero adaptarse al intrincado juego del City no ha sido sencillo. Sus primeros dos años en el club estuvieron marcados por destellos de brillantez, pero poca consistencia y resultados limitados. Sin embargo, esta temporada parece haber descifrado finalmente el código, y su actuación contra el Liverpool no fue una anomalía después de haber brillado también contra Manchester United y Burnley a inicios de la campaña.

    PERDEDOR: Conor Bradley e Ibrahima Konaté

    Bradley fue el protagonista del Liverpool la semana pasada por su actuación dominante contra el Real Madrid, pero el domingo recibió un recordatorio brutal de lo rápido que puede cambiar la historia. Tras ser elogiado por cómo contuvo a Vinicius, no tuvo ninguna respuesta frente a Jérémy Doku. Arne Slot intentó frenar la hemorragia haciendo que Ryan Gravenberch se uniera a Bradley para marcar al extremo del City en la segunda mitad, y durante un breve período funcionó, con Liverpool mejorando y encontrando ritmo, aunque sin generar goles.

    Sin embargo, Bradley se topó con un doble desafío cuando tuvo que lidiar con el agresivo Nico O'Reilly mientras Doku lideraba la ofensiva. Ibrahima Konaté intentó intervenir para detener al belga tras recibir un pase de O'Reilly al borde del área, pero no tuvo oportunidad. Konaté parecía indeciso entre acercarse a Doku o bloquear sus ángulos de disparo, y falló en ambos intentos, permitiendo que el jugador del City asegurara los puntos.

    Este no fue el primer revés de Konaté en el partido: también había sido superado en el salto por Haaland en el primer gol. El defensor francés ha tenido una temporada irregular y parece dispuesto a cumplir su contrato antes de unirse gratis al Real Madrid, como su antiguo compañero Trent Alexander-Arnold. Los aficionados del Liverpool quizá se sientan algo más aliviados ante la inevitabilidad de su salida tras actuaciones como esta.

    GANADOR: Pep Guardiola

    Muchos entrenadores se habrían conformado con una sola pancarta para celebrar su partido número 1000; Guardiola tuvo tres, y no fue menos de lo que merecía. Desde que Sheikh Mansour adquirió el club en 2008, el City contó con recursos financieros para competir al más alto nivel, pero no fue hasta que Guardiola asumió en 2016 que el proyecto que la familia real de Abu Dhabi había imaginado realmente despegó.

    Guardiola ya era un nombre consagrado por sus logros en el Barcelona, y aunque su etapa en el Bayern Múnich fue igualmente destacable, su legado más duradero ha sido en Manchester. Tras diez temporadas al frente del City, dirigiendo 550 partidos y contando, ha entregado la primera Liga de Campeones del club, dos FA Cups, cuatro Copas de la Liga y seis títulos de la Premier League, incluyendo un histórico cuatriplete consecutivo y un récord de 100 puntos en la temporada 2017-18.

    Como él mismo dijo, no podía haber un rival más apropiado que el Liverpool para marcar su juego número 1000. Los Reds han sido oponentes más desafiantes que el Real Madrid o el Borussia Dortmund en sus etapas anteriores, y debe haber resultado enormemente satisfactorio celebrar este hito no solo con una victoria, sino con una actuación verdaderamente arrolladora.

    PERDEDOR: Arne Slot

    Justo cuando Slot pensaba que estaba fuera de problemas tras vencer al Aston Villa y al Real Madrid después de una racha de seis derrotas en siete partidos, volvió a quedar atrapado en el barro con esta dolorosa derrota. No fue solo la pérdida lo que dolió, sino la manera en que se produjo. Y, de manera típicamente franca, Slot admitió sin rodeos a Sky Sports que "ellos fueron mejores que nosotros" en no menos de cuatro ocasiones durante su entrevista posterior al partido.

    No fue el único en señalar la enorme diferencia de nivel entre los equipos ese día. "Me pareció una actuación realmente, realmente pobre. Fue una de las peores que he visto de un Liverpool en mucho tiempo", comentó Gary Neville. Roy Keane fue aún más duro: "Hubo falta de intensidad, falta de energía. Los suplentes, cuando entraron, se veían muy blandos. Está bien perder contra un club como el Manchester City, es un campo difícil. Pero perder siete de diez partidos —cinco en liga ya— tiene que ser una crisis para un club como el Liverpool."

    Ahora Slot vuelve a la mesa de dibujo y tiene dos semanas para analizar los errores y preparar un plan de mejora antes de que sus jugadores regresen tras el parón internacional.

    GANADOR: Rúben Dias y la defensa del City

    Puede que el Manchester City no haya sido el primer equipo en vencer al Liverpool esta temporada, pero consiguió algo que ningún otro club de la Premier League había logrado en 14 meses: mantener la portería a cero frente a los Reds. El último equipo que había dejado sin marcar al Liverpool fue el Nottingham Forest en septiembre de 2024, derrota que dio paso a una racha invicta de 27 partidos de los de Slot. La estadística refleja la amenaza ofensiva constante del Liverpool, incluso en días complicados, pero el City respondió con un juego defensivo impecable.

    Ruben Dias fue el líder del equipo con una actuación dominante, ejemplificada en un momento clave cuando saltó para salvar el balón tras la salida apresurada de Gianluigi Donnarumma para enfrentarse a Mohamed Salah. El italiano estaba perdiendo la carrera y arriesgaba tarjeta roja, pero Dias llegó primero y despejó el peligro.

    El portugués no cometió errores en todo el encuentro, mientras que Nunes demostró por qué ha superado a Rico Lewis y Abdukodir Khusanov, asegurando la titularidad en el lateral derecho. Por su parte, O’Reilly fue imparable, y aunque Josko Gvardiol tuvo algunos momentos difíciles, sus compañeros lo cubrieron perfectamente.

    Frente a ellos, los siempre sólidos Nico González y Bernardo Silva, el jugador más experimentado del City, ofrecieron una actuación de alto nivel, recordando sus mejores años y completando un partido prácticamente perfecto para el equipo de Guardiola.

    PERDEDOR: Arsenal

    Justo antes del fin de semana, Guardiola lanzó una advertencia astuta al Arsenal, que en ese momento disfrutaba de una ventaja de seis puntos en la cima de la Premier League. Primero recordó al equipo de Arteta que deberán visitar el Etihad en abril, antes de elogiar a los Gunners por su constante fortalecimiento temporada tras temporada: “Es excepcional lo que están haciendo y lo que han logrado en los últimos dos o tres años”. Luego agregó con énfasis: “Estamos a principios de noviembre y nadie ha ganado el título aún”.

    El sábado, el Arsenal cedió un empate 2-2 contra el Sunderland al permitir un gol en el minuto 94, tras un inusual fallo aéreo de Gabriel Magalhães. El resultado fue un impulso tanto para City como para Liverpool, aunque el equipo de Guardiola supo sacar mayor provecho.

    El técnico español explicó que había mencionado la oportunidad de aprovechar los puntos perdidos por el Arsenal durante la charla con su plantilla: “Creo que Liverpool y nosotros dijimos: ‘Oh, el Arsenal finalmente dejó puntos y concedió dos goles’. Pero al final les dije a mis jugadores: ‘No lo hagan solo porque el Arsenal no ganó, háganlo porque creemos en nosotros mismos, que podemos jugar contra los campeones de Inglaterra y demostrar que estamos listos para competir con ellos esta temporada’”.