Jenni Hermoso completa el cuento de hadas de regreso a España con una victoria en la final de la Nations League sobre Alemania mientras Alexia Putellas se deleita en una 'noche mágica'

Hermoso fue un cambio tardío cuando España venció a Alemania 3-0 en el partido de vuelta de su final para asegurar la victoria. La Roja estuvo sin la tres veces ganadora del Balón de Oro Aitana Bonmatí para el partido, después de que sufriera una fractura de pierna en la preparación, pero aún así se aseguraron la victoria gracias a un doblete de Claudia Pina y un gol de Vicky López. La victoria significa que España retiene su título y lo agrega a su triunfo en la final de la Copa del Mundo 2023. Hermoso participó en ese partido, que fue eclipsado por un beso en los labios de Luis Rubiales en la ceremonia de presentación que culminó en una condena por agresión sexual para el ex presidente de la RFEF.

La estrella de España admitió que la victoria fue el resultado de mucho trabajo duro, diciendo a los periodistas después: “Han sido muchos meses de trabajo, de pensar en volver a ponerse [una camiseta de España] y, al final, todo tiene su recompensa. Seguimos demostrando que somos el mejor equipo del mundo.”