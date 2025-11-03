'Unidos tras una dolorosa derrota' - Javier Mascherano frustrado tras la derrota ante Nashville mientras Inter Miami fuerza el Juego 3

De cara al decisivo tercer partido de la próxima semana, Mascherano instó a sus jugadores a canalizar su frustración.

“Tenemos que tragar la ira y mantenerla con nosotros toda la semana para liberarla el próximo sábado”, afirmó.

El entrenador argentino también reconoció que al equipo le faltó precisión en el ataque, especialmente al intentar conectar con su estrella Lionel Messi, quien volvió a marcar ante Nashville pero no pudo evitar la derrota.

“No logramos encontrar a Leo en buenas posiciones durante el primer tiempo; no fuimos precisos en el último tercio, y mérito al rival por eso”, comentó. “En el segundo tiempo, aunque se replegaron, conseguimos generar algunas oportunidades más.”