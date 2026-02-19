Getty/GOAL
Jamie Carragher se muestra «contento» por la pérdida de puntos del Arsenal en la lucha por el título de la Premier League y nombra a sus favoritos para ganar
Los Gunners pierden su ventaja en el colapso de Molineux
La carrera por el título de la Premier League dio otro giro dramático el miércoles por la noche, cuando el Arsenal desperdició una cómoda ventaja frente al colista, el Wolverhampton. El equipo de Arteta parecía encaminarse hacia tres puntos vitales tras establecer una ventaja de dos goles, pero acabó encajando un gol agónico en el tiempo de descuento.
Este último revés se produce tras otro empate contra el Brentford, lo que deja la puerta abierta para que el City reduzca la diferencia a solo dos puntos si gana su partido pendiente. Aunque el resultado ha provocado el pánico entre los fieles del Emirates, un destacado comentarista ha acogido con sorpresa este desarrollo.
La leyenda del Liverpool Carragher ha confesado que, en realidad, le ha alegrado ver tropezar a los Gunners en Molineux. En declaraciones a CBS Sports, el exdefensa explicó que su reacción no se debía a ninguna malicia hacia el club londinense, sino al deseo de que la temporada, que llega a su clímax, tenga un final más emocionante.
Los aficionados neutrales salen ganando mientras se intensifica el drama por el título
Carragher señaló que un líder indiscutible a menudo elimina la tensión de los últimos meses de la campaña, y la incapacidad del Arsenal para asegurar la victoria garantiza que la lucha por el título siga siendo un espectáculo sensacional para los aficionados neutrales de todo el mundo. El empate ha cambiado el rumbo de la temporada, y el debate se centra de nuevo en si los Gunners tienen la fortaleza mental necesaria para soportar la implacable presión ejercida por la máquina ganadora de Pep Guardiola.
Al perder puntos, el Arsenal ha conseguido que todos los próximos partidos tengan un peso enorme, evitando que la temporada se esfume antes de tiempo. Con el City ahora acechando a poca distancia, el margen de error se ha evaporado para Arteta. Carragher cree que esta tensión es precisamente lo que hace de la Premier League la liga más vista del mundo.
El experto explicó que este entorno obliga a los contendientes a mostrar su verdadero carácter bajo los focos, al tiempo que proporciona un sinfín de temas para el análisis y el debate. «Lo que no quiero, a menos que sea mi propio equipo, es que alguien se escape en la liga, así que estoy contento con el resultado de esta noche», explicó Carragher.
Carragher quiere entretenimiento y variedad.
«Hace que sea emocionante y nos da temas de conversación; crea historias entre ahora y el final de la temporada. Por lo tanto, creo que es bueno para la Premier League», dijo Carragher al hablar del impacto del empate 2-2. Hizo hincapié en que lo que hay en juego es esencial para la salud de la máxima categoría inglesa, ya que garantiza que el «final de temporada» siga siendo impredecible.
A pesar de su alegría por la pérdida de puntos, el exinternacional inglés se apresuró a aclarar su preferencia definitiva por el destino del trofeo. «Creo que prefiero que gane el Arsenal, porque creo que es bueno para una liga tener diferentes ganadores. Significaría que en los últimos tres años habríamos tenido tres ganadores diferentes, lo que creo que es bueno», admitió.
La preferencia de Carragher por un triunfo del Arsenal proviene de su deseo de ver un cambio en el panorama futbolístico inglés tras un periodo en el que el City o el Liverpool se han adjudicado los últimos ocho títulos. Cree que un nuevo nombre en el trofeo significaría una era más competitiva, rompiendo el dominio que ha caracterizado la última década.
Sin embargo, sigue siendo cauteloso ante la amenaza que supone Guardiola, que ha demostrado en los últimos meses su capacidad para alcanzar a los líderes. Señaló que la batalla psicológica será ahora tan crucial como la táctica, ya que el Arsenal busca deshacerse de la etiqueta de «equipo fracasado» que le ha acompañado tras quedar subcampeón de la Premier League tres veces consecutivas.
El obstáculo psicológico para Arteta
Arteta debe ahora encontrar la manera de revitalizar a sus jugadores y solucionar los fallos defensivos que permitieron al Wolverhampton llevarse un punto en el último suspiro. Con un difícil desplazamiento al Etihad Stadium aún por delante, el equipo de Mánchester sabe ahora que su destino está efectivamente en sus propias manos si consigue mantener una racha perfecta de resultados.
El tema recurrente de los colapsos al final de la temporada se cierne sobre el equipo, y el empate en Molineux no ha ayudado a disipar la idea de que la presión podría estar afectando a los Gunners. Para Carragher y los aficionados neutrales, este tropiezo es un regalo que mantiene viva la temporada, pero para el Arsenal supone una herida potencialmente mortal en su búsqueda del primer título de liga en más de dos décadas.
El Arsenal buscará volver a encarrilar la carrera por el título este fin de semana, cuando se enfrente al North London Derby el domingo.
