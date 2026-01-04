AFP
Jamie Carragher predice cuándo Mohamed Salah disfrutará de una 'despedida perfecta y coreografiada' mientras el Liverpool se prepara para aprobar la transferencia de la superestrella egipcia
La última opinión de Carragher sobre Salah
Carragher se ha insertado infamemente en el discurso sobre el futuro de Salah antes, insistiendo en que el internacional egipcio era una "desgracia" después de que apuntara al club en una entrevista posterior al partido, insistiendo en que lo habían echado debajo del autobús antes de dirigirse a la AFCON.
En ese momento, Carragher dijo: "Pensé que era una desgracia lo que hizo después del partido. Algunas personas lo han pintado como un arrebato emocional. No creo que lo fuera. Creo que cada vez que Mo Salah se detiene en una zona mixta, lo que ha hecho cuatro veces en ocho años en Liverpool, está coreografiado con él y su agente para causar el máximo daño y fortalecer su propia posición. Lo hizo hace 12 meses, y lo llamé por eso.
Jugó con las emociones de los seguidores del Liverpool. Liverpool estaba en la cima de la liga, él había marcado el gol de la victoria en Southampton, y ese fue el momento de salir y presionar a la propiedad del Liverpool. Ha elegido este fin de semana para hacer esto, y ha esperado, creo, para elegir un mal resultado para Liverpool. Los aficionados, el entrenador, todos en el club sienten que están en la cuneta y él ha elegido ese momento para ir por el entrenador y tal vez lograr que lo despidan."
Predicción de Carra
Ahora, sin embargo, el exdefensor central del Liverpool ha afirmado que Salah se marchará al final de la temporada, y la leyenda de los Reds ha calificado al hombre al que llamó una "vergüenza" como un "gran jugador de todos los tiempos" del club, en lo que podría verse como una especie de arrepentimiento hacia la superestrella.
Carragher dijo en su columna del Telegraph: "¿Seguirá Mohamed Salah en el Liverpool el 1 de febrero de 2026 o el 1 de septiembre de 2026? Sí, y no.
"Dada la situación de lesiones del Liverpool tras la fractura de pierna de Alexander Isak, el club no puede permitirse dejar que Salah se vaya en la ventana de transferencias de enero.
"Después del altercado a principios de esta temporada, la Copa Africana de Naciones ha llegado en un buen momento para que todos tomen un respiro. Sin embargo, los próximos meses podrían convertirse en un largo adiós para Salah.
"La era actual del Liverpool siempre será sinónimo de Salah. Es uno de los grandes de todos los tiempos del Liverpool y de la Premier League, por lo que una despedida emocional en el último partido de esta temporada sería la despedida perfecta y coreografiada."
El sueño de Carragher para 2026
También ha revelado sus "deseos" para 2026, incluyendo una indirecta a Gary Neville, su compañero de Sky Sports, y un saludo para el Wigan Athletic, donde su hijo, James, está en el equipo.
Agregó: "¿Mi mayor deseo futbolístico para 2026? Que el Wigan Athletic gane el ascenso de la League One al Championship, que el Liverpool gane la Liga de Campeones, y que Gary Neville deje de predecir que el Manchester United va a terminar entre los cuatro primeros.
"Al menos dos de esos tres tienen una oportunidad de suceder."
Carragher reiteró su creencia de que el Arsenal ganará el título también, añadiendo: "Tienen la mejor plantilla, y todo está en su lugar para que terminen una espera de 22 años. Si lo logran, se construirá sobre la columna vertebral del equipo y los sólidos cimientos establecidos por su portero, los centrales y Declan Rice."
¿Qué sigue?
Liverpool jugará su próximo partido contra el Fulham mientras intentan mantener su lugar en los cuatro primeros. Los Reds están ahora a 15 puntos del líder Arsenal, por lo que la clasificación para la Liga de Campeones puede convertirse en su prioridad.
