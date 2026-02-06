James Rodríguez es presentado con Minnesota United: "Quería esta liga (MLS), quería jugar acá"

James Rodríguez fue presentado como nuevo futbolista del Minnesota United de la Major League Soccer de los Estados Unidos, de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Rodríguez ha firmado con los 'Loons' hasta Junio del 2026, con opción a una extensión hasta diciembre del 2026. Previo a su llegada a MLS, el colombiano pasó por clubes como Real Madrid, Bayern Múnich, León, AS Mónaco y Everton de Inglaterra.