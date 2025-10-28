James Rodríguez dejaría al León, con clubes de la Liga MX y la MLS siguiendo de cerca
Una despedida inminente
Según Mediotiempo, el tiempo de James Rodríguez con el Club León llegará a su fin una vez que concluya el Apertura 2025. El colombiano se unió a La Fiera el semestre pasado con un contrato de un año, atraído originalmente por la posibilidad de jugar en el Mundial de Clubes de la FIFA. Sin embargo, la participación de León fue cancelada después de que la FIFA los descalificara por violar las regulaciones de propiedad, dejando a James sin esa vitrina internacional.
Desde entonces, las cosas no han ido como se esperaba. León fue eliminado en los cuartos de final del Clausura 2025, y en la actual campaña del Apertura, se encuentran en penúltimo lugar (17º) en la tabla. Rodríguez ha perdido gradualmente protagonismo en el equipo, marcando solo tres goles en 12 partidos esta temporada y cinco en total en 32 apariciones con el club.
Ambriz no se interpondrá en el camino de James
Si bien la llegada del entrenador Ignacio Ambriz elevó brevemente las esperanzas, los resultados no mejoraron, con derrotas ante Toluca, Santos y Atlas, y solo un empate contra Pumas en las últimas semanas. El informe sugiere que tanto el club como el jugador ven la separación como la mejor solución en el futuro.
Clubes de la MLS mantienen un ojo en el colombiano
El mismo medio informó que varios equipos importantes de la Liga MX están monitoreando la situación del jugador de 33 años, mientras que equipos de la MLS también han expresado interés en fichar al ganador de la Bota de Oro del Mundial 2014 una vez que su contrato expire en diciembre.
Con la Copa del Mundo de 2026 a la vuelta de la esquina, Rodríguez ahora enfrenta una decisión crucial sobre el próximo capítulo de su carrera, una que podría determinar su acto final en el fútbol de alto nivel.
¿Qué sigue para el Club León?
León cerrará la temporada regular del Apertura 2025 con dos partidos desafiantes: primero visitando a América en la Jornada 16 y luego recibiendo a Puebla en la Jornada 17, mientras el club busca terminar la campaña de manera positiva.