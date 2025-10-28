James Rodríguez dejaría al León, con clubes de la Liga MX y la MLS siguiendo de cerca

Según Mediotiempo, el tiempo de James Rodríguez con el Club León llegará a su fin una vez que concluya el Apertura 2025. El colombiano se unió a La Fiera el semestre pasado con un contrato de un año, atraído originalmente por la posibilidad de jugar en el Mundial de Clubes de la FIFA. Sin embargo, la participación de León fue cancelada después de que la FIFA los descalificara por violar las regulaciones de propiedad, dejando a James sin esa vitrina internacional.

Desde entonces, las cosas no han ido como se esperaba. León fue eliminado en los cuartos de final del Clausura 2025, y en la actual campaña del Apertura, se encuentran en penúltimo lugar (17º) en la tabla. Rodríguez ha perdido gradualmente protagonismo en el equipo, marcando solo tres goles en 12 partidos esta temporada y cinco en total en 32 apariciones con el club.