James Milner, el rompedor de récords, revela el alcance total de la terrible lesión de tobillo que lo dejó inmovilizado durante SEIS MESES

Milner reflexionaba sobre el tema en el campo de entrenamiento del Brighton ante un grupo de periodistas para conmemorar su reciente logro. El centrocampista se convirtió en el jugador con más partidos disputados en la Premier League en la victoria por 2-0 del pasado fin de semana sobre el Brentford, ya que Milner registró su 654º partido, un récord que anteriormente ostentaba Gareth Barry.

El jugador de 40 años habló con franqueza sobre la lesión que le limitó a solo cuatro partidos de liga la temporada pasada y que hizo que Milner se preguntara si llegaría a alcanzar la cifra histórica de partidos jugados. «Las cosas cambian rápidamente en el fútbol, especialmente cuando llegas a mi edad», comenzó Milner.

«Cuando miro dónde estaba el año pasado, sin poder levantar el pie durante seis meses, creo que la mayoría de la gente, incluidos el cirujano, el fisioterapeuta y quienes entendían la lesión, pensaban que estaba acabado a mi edad».

Milner finalmente volvió a la acción en la última jornada de la temporada, saliendo desde el banquillo en los últimos minutos de la victoria por 4-1 en Tottenham. «Probablemente, fue ese deseo de demostrar que la gente se equivocaba lo que me ha llevado a seguir jugando», continuó.

«Quería demostrar que podía recuperarme de la lesión y no dejar que mi carrera terminara de una forma que no estaba bajo mi control. Puede que aún suceda, pero esa era mi motivación. No creo que mucha gente creyera que podría volver».