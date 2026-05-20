Jamal Musiala pierde el carné de conducir tras determinarse que la estrella del Bayern de Múnich provocó un accidente de tráfico

El 13 de abril de 2025, Musiala circulaba por la autopista A8 hacia Salzburgo. El centrocampista del Bayern de Múnich conducía un Audi RS e-tron GT de más de 600 caballos de potencia y, según informes, llevaba a su hermana menor.

Florian Lindemann, portavoz de la Fiscalía de Múnich I, confirmó el suceso y declaró: «Durante un adelantamiento, el acusado Jamal M., que circulaba muy rápido, no vio un coche a su derecha y colisionó con él».

Se reveló que Musiala circulaba a 194 km/h en una zona con límite de 120 km/h.