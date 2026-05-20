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Jamal Musiala pierde el carné de conducir tras determinarse que la estrella del Bayern de Múnich provocó un accidente de tráfico
Accidente a gran velocidad en la A8
El 13 de abril de 2025, Musiala circulaba por la autopista A8 hacia Salzburgo. El centrocampista del Bayern de Múnich conducía un Audi RS e-tron GT de más de 600 caballos de potencia y, según informes, llevaba a su hermana menor.
Florian Lindemann, portavoz de la Fiscalía de Múnich I, confirmó el suceso y declaró: «Durante un adelantamiento, el acusado Jamal M., que circulaba muy rápido, no vio un coche a su derecha y colisionó con él».
Se reveló que Musiala circulaba a 194 km/h en una zona con límite de 120 km/h.
- AFP
Consecuencias legales para la estrella del Bayern
En el choque se vio implicado un VW Golf con dos pasajeros: un hombre de 30 años y una mujer de 26, con heridas leves. Según los informes, Musiala quedó conmocionado y se preocupó al instante por el estado de los demás. Los daños materiales se estiman en unos 200 000 euros.
Tras la investigación, el Tribunal de Distrito de Múnich dictó una orden penal contra el joven de 23 años. Lindemann explicó que, el 28 de enero de 2026, el tribunal condenó a Jamal M. por poner en peligro el tráfico y por lesiones por negligencia en dos casos, sentencia ya firme.
Se han impuesto prohibiciones de circulación y multas elevadas
Las consecuencias legales para el exjugador de la cantera del Chelsea incluyen multas y sanciones administrativas. La más dura es la retirada del permiso de conducir. Los representantes del jugador han confirmado el incidente, que hasta ahora había permanecido fuera del foco público.
Según el portavoz de la fiscalía, Lindemann, «no se podrá expedir un nuevo permiso de conducir a Musiala antes de que transcurran nueve meses desde que la resolución penal sea legalmente vinculante», por lo que no volverá a conducir hasta el otoño.
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Un momento difícil para el internacional alemán.
La suspensión de conducir agrava el difícil momento del joven mediapunta. Musiala ya se perdió la temporada 2025 por una grave lesión en el Mundial de Clubes: fractura de peroné y luxación de tobillo, el revés físico más serio de su carrera. Volvió en enero, pero en marzo volvió a lesionarse el mismo tobillo.