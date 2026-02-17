Jadon Sancho y su novia Saweetie hacen su primera aparición pública juntos cuando el jugador del Manchester United lleva a la rapera estadounidense a cenar en París

El internacional inglés Sancho fue fotografiado disfrutando de una salida nocturna con Saweetie, cuyo nombre real es Diamonte Quiava Valentin Harper, cuando se dirigían a cenar en la capital francesa, París.

Estaban claramente en la ciudad del amor para disfrutar de unas vacaciones tras el Día de San Valentín, ya que fueron captados por las cámaras en París el domingo. Sancho no pudo llevar a su pareja el 14 de febrero, ya que ese día jugaba con el Villa en la FA Cup contra el Newcastle, donde salió del banquillo en la derrota por 3-1 del equipo de Unai Emery.

Sancho y Saweetie se vistieron elegantes para su noche de fiesta, aunque también se abrigaron bien para protegerse del frío invernal que sigue azotando Europa. La pareja estaba muy animada y sonrió a las cámaras que los captaron saliendo de su hotel para ir a comer y beber algo.

Al día siguiente, fueron vistos de nuevo, con ropa más informal, visitando la emblemática librería Shakespeare and Company. Su demostración de amor continuó cuando volvieron a cogerse de la mano al entrar en el local.