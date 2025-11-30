Irán confirma planes para boicotear el sorteo del Mundial 2026 por tema de visados
Fiasco del sorteo del Mundial mientras Irán amenaza con un boicot
El portavoz de la Federación de Fútbol de Irán (FFIRI), Amir-Mahdi Alavi, afirmó que los funcionarios enfrentaron "obstáculos de visado que van más allá de consideraciones deportivas". Estados Unidos otorgó solo cuatro visados, incluido uno para el entrenador jefe, pero notablemente negó la solicitud para el presidente de la FFIRI, Mehdi Taj, para la ceremonia en el Centro Kennedy el 5 de diciembre. Irán considera la decisión como una decisión política, no deportiva, y ha informado a la FIFA, instando al órgano rector a intervenir.
El incidente ha generado especulaciones de que la prohibición de viaje podría potencialmente impactar la participación de Irán en el torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, pero los funcionarios no han confirmado un boicot a la Copa del Mundo en esta etapa. El problema resalta las tensiones diplomáticas más amplias, ya que Estados Unidos anunció previamente posibles exenciones de visado para atletas y personal de apoyo para eventos deportivos importantes, aunque su aplicación al sorteo no estaba clara.
- AFP
FA de Irán: 'Nadie asistirá al evento'
Tras el anuncio, Taj dijo: "Estamos evaluando nuestras opciones, que dependerán del momento y las circunstancias. Mantenemos una comunicación cercana con el ministerio de Relaciones Exteriores de Irán y otras autoridades, y tomaremos la decisión necesaria en el momento adecuado. La posición actual del comité ejecutivo de la Federación de Fútbol de Irán es que nadie asistirá al evento a menos que se emitan todas las visas. Nos parece que el asunto se ha politizado. Informamos al presidente de la FIFA, el Sr. Infantino, que han adoptado una postura política y la situación está completamente politizada. Creemos que la FIFA debería tomar una posición contra este comportamiento."
Notable serie de clasificaciones
Irán ha navegado constantemente el desafiante proceso de clasificación de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) para asegurar plazas en las últimas cuatro Copas Mundiales de la FIFA consecutivas: 2014, 2018, 2022 y el próximo torneo de 2026, haciendo un total de siete apariciones en la historia de la competición.
Para la Copa Mundial de 2014, lideraron su grupo final de clasificación con una victoria decisiva contra Corea del Sur. Lograron apariciones consecutivas para 2018 dominando su grupo invictos, sin conceder un gol en las dos rondas finales. La clasificación para 2022 los vio nuevamente terminar en la cima de su grupo como el primer equipo asiático en asegurar un lugar con una victoria sobre Irak. Más recientemente, aseguraron su lugar para la Copa Mundial de 2026 con un empate contra Uzbekistán durante la tercera ronda de los clasificatorios en marzo de 2025, marcando una aparición consecutiva sin precedentes a través de un rendimiento consistentemente de primer nivel en relación con la calidad en su confederación.
- AFP
¿Qué ocurre si las tensiones entre los países se intensifican?
No hay sugerencia de que Irán boicotee el torneo, pero si el problema de las visas sigue sin resolverse y se retiran, la FIFA tendrá que tomar una decisión sobre a quién los reemplaza. Las regulaciones de la FIFA establecen que si una asociación se retira o es excluida de la competencia, el Comité Organizador "decidirá sobre el asunto a su propia discreción y tomará las medidas que considere necesarias". Si se retiran antes del sorteo principal del torneo, la FIFA sería más propensa a invitar a un equipo de reemplazo para llenar el lugar en el torneo final y evitar un grupo desequilibrado. Este reemplazo probablemente sería el equipo no clasificado mejor ubicado, potencialmente de la AFC. Si se retiran después de este punto, lo más probable es que el puesto en el torneo quede vacío y los oponentes sean premiados con la victoria por abandono.