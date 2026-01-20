Kehl añadió: "Está decidido a forjar su propio camino en el Borussia Dortmund y dejar su marca en cómo jugamos, y estamos seguros de que lo hará exactamente así".

Esa última frase fue una clara alusión al hecho de que Jobe estaba siguiendo los pasos de su hermano mayor, Jude, quien se convirtió en un héroe durante su período de tres años en el Signal Iduna Park entre 2020 y 2023, registrando 59 participaciones de gol en 132 partidos mientras obtenía una medalla de ganador de la DFB-Pokal, antes de completar un espectacular traspaso de nueve cifras al Real Madrid.

Jobe hizo el cambio a Alemania cuando tenía dos años más que Jude, y por lo tanto tenía más experiencia en el fútbol profesional. Fue un jugador clave en el Sunderland durante dos temporadas completas, y posiblemente el destacado durante su exitosa campaña de ascenso a la Premier League de 2024-25.

Pero Jobe hasta ahora no ha podido salir de la sombra de Jude en Dortmund. Las cualidades de liderazgo a las que se refirió Kehl aún no han brillado, ni ha dejado una huella significativa en el estilo de juego del equipo. De hecho, la mayoría de las semanas, se sienta en el banquillo esperando que el entrenador Niko Kovac le dé una oportunidad.

El jugador de 20 años solo ha sido titular en 11 partidos para el Dortmund hasta la fecha, y tres asistencias en 25 apariciones en total representan un rendimiento pobre respecto a la inversión inicial del club. Mientras que la carrera de Jude despegó en Alemania, el desarrollo de Jobe aparentemente se ha detenido en seco. La pregunta es: ¿Qué ha salido tan terriblemente mal?