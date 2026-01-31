Getty Images Sport
¿Los intocables del Real Madrid? Álvaro Arbeloa revela los CINCO jugadores que siempre quiere en el campo
Los favoritos de Arbeloa
Álvaro Arbeloa ha insistido en que quiere jugar con la mayor cantidad posible de sus estrellas juntas tan a menudo como sea posible, identificando al nuevo entrenador a cinco de sus jugadores como figuras clave en la plantilla. Los delanteros de renombre del club Kylian Mbappé y Vinicius Junior son dos de los jugadores que han jugado todos los minutos de los últimos cuatro partidos, con Arbeloa buscando equilibrar a los dos delanteros por la banda izquierda en su línea delantera.
En el mediocampo, Jude Bellingham y Federico Valverde representan pilares en el equipo. El inglés se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo en la capital española y Arbeloa está decidido a aprovechar al máximo el talento del mediocampista ofensivo. De manera similar, la versatilidad de Valverde y el impulso que ofrece lo convierten en un miembro integral del equipo de Los Blancos.
Arbeloa, un ex defensor, aún no ha encontrado una defensa estable. Sin embargo, ve a Thibaut Courtois como su número uno indiscutible bajo los palos. Es poco probable que el belga encuentre su puesto en peligro a menos que sufra una lesión o una dramática caída de forma.
- Getty Images Sport
Los intocables del Real Madrid
Cuando se le preguntó si los cinco jugadores se consideran 'intocables', Arbeloa respondió que él “siempre querrá tener a los mejores jugadores en el campo.”
Continuó: “Cuantos más minutos puedan estar disponibles para el equipo, para mí, mejor.
"Estos son jugadores que pueden cambiar un partido en cualquier momento. Habrá personas que no son aficionados del Madrid que no los quieran en el campo, pero imagino que los seguidores del Real Madrid quieren siempre a sus mejores jugadores disponibles, siempre en el campo.
"Creo que los cinco jugadores mencionados están entre los diez mejores del mundo, y por tanto tienen toda mi confianza. Y no es solo mi confianza, su rendimiento es lo que los está poniendo en el campo."
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previas de expertos, predicciones basadas en datos e insights ganadores con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!
Arbeloa enfatiza la necesidad de consistencia
Arbeloa insistió en que el club sigue “trabajando para encontrar la consistencia que queremos en nuestro juego y en todos los niveles” y añadió que “creo que ahora mismo no es ni un momento para la decepción ni un momento para la euforia.”
Arbeloa dijo que “es un momento para trabajar, nada más,” mientras buscan mantener el ritmo con el Barcelona cerca de la cima de La Liga. El Madrid está solo un punto detrás de sus grandes rivales y esperan poder tomar la iniciativa en la carrera por el título con una victoria sobre el Rayo Vallecano el domingo.
- Getty
¿Madrid se aleja de los Galácticos?
Anton Meana, reportando para El Larguero, reveló que el sentimiento podría estar cambiando dentro de la jerarquía del Real Madrid y que podría haber una aceptación de que encajar a los mejores jugadores puede no siempre funcionar en la actualidad.
Informó: "Es la primera vez que, hablando con personas importantes del club, percibo la sensación de que el plan ha fallado en cuanto al relevo generacional en el centro del campo.”
Los comentarios de Álvaro Arbeloa podrían dar una indicación de que está buscando mover al equipo en esa dirección. El nuevo entrenador ha identificado a un puñado de sus mejores jugadores y el club podría buscar construir alrededor de estos hombres clave, buscando fichajes que faciliten un rendimiento sólido en lugar de llenar esos huecos con otras estrellas.
Hay mucha presión sobre Arbeloa ya, con el entrenador inexperto esperado para lograr una mejora en las actuaciones vistas bajo Alonso. El antiguo jefe del Bayer Leverkusen fue despedido después de una racha de formas mixtas que vio a los gigantes españoles quedándose atrás de Barcelona y alejados de los ocho primeros en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Tras la derrota ante Benfica, se quedaron fuera de la progresión automática a los octavos de final.
Anuncios