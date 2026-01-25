¡Intercambio de camiseta de Lionel Messi deja a un rival en lágrimas después del primer partido en 2026! El delantero de Alianza Lima, Alan Cantero, se emociona después de conseguir la camiseta número 10 del astro de Inter Miami

Inter Miami, tras su histórica victoria en la MLS Cup en 2025, se está preparando para una nueva campaña en América del Norte. Competirán en múltiples frentes, y aún se sugiere que podrían obtener una invitación especial para la Copa Libertadores.

Por ahora, el equipo de Javier Mascherano -que ha perdido a los exestrellas del Barcelona Sergio Busquets y Jordi Alba por retiro- está recuperando la forma física y la agudeza de cara a su regreso a la acción competitiva.

Sufrieron una sorprendente derrota 3-0 en su primer partido del año nuevo, con las Garzas luciendo bastante oxidadas contra la oposición peruana. La presencia de Lionel Messi fue, sin embargo, cálidamente acogida por los locales en la multitud y los jugadores en el campo.