Inter Miami prepara el reemplazo de Jordi Alba tras su retiro tras la gloria de la MLS Cup

Inter Miami se consagró campeón de la MLS Cup el sábado, en un partido que también marcó la despedida de Jordi Alba, quien ha decidido retirarse tras el encuentro de gala. La exestrella del Barcelona fue pieza clave en el ascenso del club junto a Lionel Messi y Sergio Busquets, pero el lateral de 34 años ha decidido “agitar la bandera blanca”, poniendo fin a una carrera ilustre tras un último esfuerzo por conquistar un título. Con su partida, el club ha acelerado los planes para encontrar un reemplazo, identificando a Sergio Reguilón como su primera opción, según MARCA.

El informe indica que el fichaje es prácticamente un “acuerdo cerrado”, y el Inter Miami estaría listo para anunciarlo pronto. Reguilón ha sido visto en Miami en los últimos días, reforzando la idea de que la transferencia es inminente y que el español se unirá al equipo a comienzos de la temporada 2026 de la MLS. El exdefensor del Tottenham lleva seis meses sin club, por lo que esta oportunidad llega en el momento justo.

Reguilón disputó su último partido competitivo en mayo de 2025, jugando 74 minutos con el Tottenham frente al Aston Villa antes de ser liberado en verano. Desde entonces, ha entrenado de forma individual para mantenerse en forma y prepararse para su regreso al fútbol profesional en enero. Inter Miami considera que su experiencia en Europa encaja a la perfección para suceder a Alba en un equipo construido sobre liderazgo de alto perfil y un estilo de juego basado en la posesión.