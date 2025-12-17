Getty Images Sport
Inter Miami asegura a Luis Suárez con un nuevo contrato hasta la temporada 2026 de la MLS
- Getty Images Sport
Una figura definitoria en una histórica campaña de 2025
La renovación de Luis Suárez sigue a una temporada en la que jugó un papel destacado para el Inter Miami, ya que el club ganó el Campeonato de la Conferencia Este y la MLS Cup. El delantero contribuyó durante una campaña que vio al club levantar su primera MLS Cup.
Además de la competencia doméstica, Suárez apareció en los partidos internacionales del Inter Miami cuando el club alcanzó los octavos de final en la ampliada Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF.
- Imagn
Impacto récord
Desde su llegada de Europa, Suárez ha sido un miembro clave del ataque del Inter Miami, anotando 30 goles y 19 asistencias en 55 apariciones en la liga desde 2024.
Durante la temporada 2024, anotó 25 goles en todas las competiciones mientras el club ganó su primer Supporters’ Shield y estableció un récord de puntos en una sola temporada de la MLS. En el juego de liga, Suárez anotó 20 goles en la temporada regular, empatando con su compañero Lionel Messi como el segundo máximo goleador en la MLS, y añadió nueve asistencias. Hizo 37 apariciones en todas las competiciones en 2024, incluidas 27 en la temporada regular.
Suárez mostró cierto declive en 2025, pero demostró su impacto como facilitador con 10 asistencias. Principalmente estuvo en el banquillo durante la postemporada, lo que generó preguntas sobre cuál será su papel la próxima temporada.
- Getty Images
El compañero de ataque de toda la vida de Messi permanece
A medida que el club se prepara para la temporada 2026 de la MLS, la experiencia y habilidad del veterano delantero serán cruciales para mantener la ventaja competitiva de Miami tanto a nivel local como en torneos internacionales. También vale la pena señalar que esta será la novena temporada que los dos hombres jugarán juntos, habiendo jugado seis años en el Barcelona y dos temporadas en el Inter Miami.
- Getty Images Sport
El liderazgo de Suárez fuera del campo
Más allá de sus contribuciones en el campo, Luis Suárez ha sido una figura clave en fomentar una cultura ganadora dentro del equipo de Inter Miami. Su profesionalismo, experiencia en las principales ligas europeas y cualidades de liderazgo han ayudado a orientar a los jugadores más jóvenes y a elevar la mentalidad general del equipo.
Anuncios