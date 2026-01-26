AFP
Germán Berterame, en la mira de Inter Miami, lleva a México más allá de Bolivia para cerrar su campamento de enero
- AFP
Gol decisivo de Berterame
Bajo condiciones desafiantes —con temperaturas superiores a 30 °C y más de 25,000 aficionados bolivianos en las gradas—, Aguirre volvió a experimentar con su once inicial, apostando por Armando González, conocido como “La Hormiga”, como único delantero. Bolivia, pese a la ausencia de varios titulares por no encontrarse el partido en una ventana FIFA, complicó a México con un juego agresivo e intenso.
El encuentro fue físico desde el pitido inicial y se tornó aún más tenso a mitad del partido, cuando Jesús Gallardo se vio envuelto en un intercambio acalorado con varios jugadores bolivianos. A pesar de los roces, el marcador permaneció en cero durante largos minutos.
México logró romper la igualdad al minuto 71, cuando Berterame —vinculado recientemente con un posible traspaso al Inter Miami de Lionel Messi— aprovechó un rebote dentro del área tras un despeje incompleto del portero, anotando el único gol del partido.
Bolivia continuó presionando, generando peligro con remates de cabeza y disparos de larga distancia, pero no logró concretar el empate. La intensidad del juego alcanzó su punto máximo al final, cuando Robbson Tome fue expulsado por una entrada imprudente sobre Berterame, y pocos instantes después, el asistente de Aguirre, Rafael Márquez, también vio la tarjeta roja tras protestas desde el banquillo.
A pesar de la presión en los minutos finales, México se mantuvo firme y aseguró la victoria ante un equipo boliviano persistente. Aguirre se lleva conclusiones valiosas de esta gira, mientras continúa evaluando a los jugadores del ámbito nacional de cara a la Copa del Mundo 2026.
El próximo amistoso de México está programado para el 25 de febrero contra Islandia en Querétaro, nuevamente con un equipo formado exclusivamente por futbolistas de la Liga MX y la MLS.
- AFP
El MVP
Germán Berterame, cuyo fichaje con Inter Miami se espera que se oficialice en las próximas horas, perdió protagonismo en el partido anterior contra Panamá tras iniciar y tener escaso impacto en la victoria 1-0 sobre Los Canaleros. Su actuación generó críticas, especialmente en medio de la continua falta de goles de México.
En esta ocasión, Berterame arrancó desde el banquillo, pero logró anotar el gol de la victoria, recuperando confianza y reafirmando por qué sigue siendo pieza clave en el equipo de Aguirre.
- Getty Images Sport
El gran perdedor
Los principales afectados fueron dos jugadores del Club América. Primero, el portero Luis Ángel Malagón, quien había sido titular en la Liga de Naciones y la Copa Oro, parecía encaminado a ser el número uno de México para el Mundial. Sin embargo, recientemente ha perdido terreno frente a Raúl Rangel, portero de Chivas, que inició ambos partidos y parece haber tomado el rol, al menos por ahora. La decisión final sigue abierta, y Aguirre definirá a su arquero titular en los próximos amistosos de marzo contra Bélgica y Portugal, durante la ventana internacional de la FIFA.
El otro contratiempo importante afectó a Israel Reyes, quien abandonó el partido lesionado en el primer tiempo. La gravedad de su lesión aún se desconoce, pero sin duda es lo último que cualquier jugador quisiera sufrir en un encuentro amistoso.
Calificación del partido (sobre cinco): ⭐⭐
