Inter Miami ficha al Portero del Año 2025 y un compatriota argentino para Lionel Messi
El ascenso a la prominencia de St. Clair
El veterano portero Óscar Ustari pasó gran parte de la última temporada como titular bajo los palos, respaldado por Javier Mascherano, mientras que Rocco Ríos Novo completó la última línea defensiva del Inter Miami en la victoria sobre los Vancouver Whitecaps en la final de la MLS Cup.
Con el objetivo de reforzar una zona clave del campo, el club ha incorporado a Dayne St. Clair, quien llamó la atención durante su paso por Minnesota United. Inter Miami confía en que aporta “experiencia de primer nivel y calidad probada”.
En un comunicado publicado en su sitio oficial, los Herons indicaron: “St. Clair, de 28 años, se une al Inter Miami tras una destacada temporada con Minnesota United, donde fue nombrado Portero del Año 2025 y lideró a los Loons a su segunda semifinal consecutiva de la Conferencia Oeste (2024, 2025). Dos veces All-Star de la MLS (2022, 2025) y MVP del All-Star 2022, St. Clair ha mantenido un rendimiento constante a nivel élite, aportando experiencia valiosa y un pedigrí ganador”.
Sueño mundialista: Estrellas canadienses buscan brillar
St. Clair, oriundo de Ontario, fue la séptima selección general en el Superdraft de la MLS de 2019. Tras llegar a Minnesota United, pasó por cesiones en su club afiliado Forward Madison FC de la USL League One y posteriormente en San Antonio FC del USL Championship.
Su carrera despegó tras regresar a Minnesota, ganando su primera convocatoria All-Star en 2022, en la que además fue nombrado MVP del partido. Para 2025, a sus 28 años, St. Clair alcanzó lo que muchos consideran el “pico de su rendimiento”.
Inter Miami destacó: “El internacional canadiense lideró la liga con un 77,93 % de paradas, registró la mayor cantidad de salvadas (113) y mantuvo el mayor número de porterías a cero (10) en 30 partidos de temporada regular. Fue el único portero en 2025 en mantener un promedio de goles en contra de 1.00 con un porcentaje de paradas superior al 75 %”.
A nivel internacional, St. Clair debutó con Canadá en 2021 en un partido de clasificación para la Copa del Mundo de la CONCACAF contra Aruba. Actualmente acumula 18 internacionalidades y se espera que participe en la Copa del Mundo 2026, que incluirá varios partidos en territorio canadiense.
Defensor argentino se une a las Garzas
Facundo Mura se ha unido a Inter Miami como agente libre, al igual que Dayne St. Clair, firmando un contrato con los Herons hasta 2029. El lateral derecho argentino estaba disponible tras rescindir su vínculo con Racing Club.
Mura, de 26 años, pasó cuatro temporadas en Racing entre 2022 y 2025, sumando 12 goles y 15 asistencias, demostrando su capacidad de influir tanto en defensa como en ataque.
A lo largo de su carrera también ha vestido las camisetas de CA Colón y Estudiantes, logrando cuatro títulos hasta la fecha. Ahora espera aumentar su palmarés junto a su compatriota y ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, en Estados Unidos.
La proyección internacional también está en sus planes: Mura nunca ha debutado con la selección absoluta de Argentina. Participó en el Mundial Sub-20 de 2019, pero se enfrenta a una dura competencia por un lugar en la Albiceleste.
Mudanza de casa: Inter Miami se dirige al Freedom Park
Tanto Mura como St. Clair estarán ansiosos por causar un impacto inmediato en su nuevo entorno. Ambos saben de la importancia de empezar con buen pie en un equipo acostumbrado a ganar y que se prepara para estrenarse en un nuevo estadio.
Los campeones de la MLS Cup iniciarán la defensa de su título como visitantes, mientras esperan la finalización de su estadio, construido especialmente para ellos. La temporada 2026 comenzará el 21 de febrero frente al LAFC, y el 4 de abril harán su debut en Freedom Park contra el Austin FC.
