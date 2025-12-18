Inter Miami estaría cerca de cerrar un acuerdo de agente libre de alto perfil para el portero canadiense Dayne St. Clair.

El jugador de 28 años alcanzó la agencia libre después de que las conversaciones de contrato con Minnesota United no lograran producir un nuevo acuerdo. Seleccionado por los Loons en el SuperDraft de la MLS de 2019, St. Clair se convirtió en una piedra angular de la franquicia, ganándose el puesto titular en 2020 y nunca mirando atrás. Deja el club después de casi 200 apariciones en juegos de liga y competiciones de postemporada.

Durante la temporada 2025, St. Clair logró 10 porterías a cero, concedió solo 30 goles en 30 partidos y fue una figura clave en un equipo de Minnesota que terminó cuarto en la Conferencia Oeste antes de avanzar a las semifinales de conferencia. Su consistencia y control del área lo convirtieron en uno de los porteros más confiables de la MLS.