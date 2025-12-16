+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Inter Miami apuesta por la continuidad de Luis Suárez y negocia su nuevo contrato

Luis Suárez estaría muy cerca de renovar con Inter Miami por un año más, lo que lo mantendría en el club hasta la temporada 2026 tras semanas de incertidumbre.

  • Un último viaje en Miami

    Según The Athletic y el Miami Herald, Luis Suárez y el Inter Miami se encuentran cerca de cerrar un acuerdo por un año más, lo que mantendría al delantero uruguayo en el club hasta el final de la temporada 2026. El atacante, campeón en cuatro ocasiones de LaLiga con el Barcelona y considerado uno de los mejores delanteros de su generación, llegó a Miami antes del arranque de la campaña 2024.

    Su adaptación a la MLS fue inmediata y cerró su primera temporada con 19 goles y 12 asistencias en todas las competiciones. De cara a 2025, el club activó una opción de renovación a la baja, en medio de versiones que apuntaban a una posible salida anticipada.

    Un papel reducido

    La decisión se produce en el contexto de un llamativo cierre de la temporada 2025 para Suárez. Aunque Inter Miami se coronó campeón de la MLS Cup, el delantero uruguayo perdió su lugar en el once titular durante los últimos cuatro partidos de la postemporada. Su puesto fue ocupado por el joven Mateo Silvetti, mientras los Herons afrontaron los playoffs sin un ‘9’ natural, una apuesta que terminó dando resultados.

    Suárez reconoció que asumir el rol de suplente no fue sencillo, aunque aseguró que debía “mantener la actitud más positiva posible” en beneficio del equipo. Por su parte, Silvetti tiene contrato con el club hasta la temporada 2029, con una opción para extenderlo hasta 2030.

    Las Garzas están reconstruyendo

    La posible renovación de Luis Suárez se da en pleno cambio de era en Inter Miami. Mientras Lionel Messi firmó un contrato por tres años para continuar en el sur de Florida, varias piezas clave del proyecto original han tomado otros rumbos. Sergio Busquets y Jordi Alba se retiraron al término de la temporada 2025, mientras que Rodrigo De Paul se incorporó al club mediante un traspaso definitivo.

    Según la configuración final de la plantilla, Inter Miami podría contar con la flexibilidad necesaria para sumar un tercer Jugador Designado, lo que permitiría reforzar aún más a un plantel ya cargado de talento.

    La MLS Cup que buscarán defender

    La temporada baja se perfila como un momento clave para Inter Miami, que aún debe cubrir varias posiciones sensibles, especialmente en el eje central y en el mediocampo por izquierda. El club mantiene conversaciones para renovar a la promesa Tadeo Allende, aunque por ahora no se ha hecho oficial ningún acuerdo con el exjugador del Celta de Vigo.

    El reto no será menor: ningún equipo ha logrado defender la MLS Cup desde que LA Galaxy lo consiguió de manera consecutiva en 2011 y 2012.

