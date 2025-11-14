Getty/GOAL
"Intentemos lo irreal" - Kylian Mbappé apunta al ambicioso objetivo de Cristiano Ronaldo tras anotar su gol número 400 en la victoria de Francia
Récord de Mbappé: Partidos necesarios para alcanzar 400 goles
El ganador de la Copa del Mundo Mbappe alcanzó la cifra de cuatrocientos goles cuando marcó para su país en una victoria de 4-0 sobre Ucrania. Consiguió un doblete en ese partido, con su primer gol desde el punto de penalti, y ha asegurado que Les Bleus intentarán una vez más alcanzar la gloria global el próximo verano.
Mbappe ha logrado 400 goles en tan solo 537 apariciones. Es el máximo goleador de todos los tiempos del Paris Saint-Germain, habiendo encontrado la red en 235 ocasiones para el gigante de la Ligue 1, y está a solo dos goles de distancia del máximo goleador histórico de Francia, Olivier Giroud.
Es solo cuestión de tiempo antes de que supere a Giroud, con un nivel de brillantez individual que se elevará considerablemente. Mbappe también sigue destacando a nivel de club, con 18 goles registrados para el Real esta temporada en 16 apariciones.
Objetivo de 1,000 goles: ¿Puede Mbappé igualar a Ronaldo?
Mbappé tiene solo 26 años, por lo que tiene muchas temporadas por delante con su club y su país. Con eso en mente, no ve ninguna razón por la que no deba buscar emular los logros del cinco veces ganador del Balón de Oro CR7.
Dijo: "400 no impresiona a la gente, si quieres estar en ese círculo que sorprende a la gente, tienes que marcar otros 400. ¿Los 1,000 goles de Cristiano Ronaldo? Eso es irreal. Pero intentemos lo irreal, tenemos que intentarlo, solo tenemos una carrera."
Mbappé está posiblemente en su mejor momento ahora, con la responsabilidad de asegurarse de que esos estándares se mantengan al perseguir más honores importantes con el Real y Francia. Añadió sobre silenciar a los escépticos en su país: "Tenía que ser la mejor versión de mí mismo para que pudiéramos ir al Mundial. El año pasado fue difícil para mí con la selección nacional, esta temporada tenía que demostrar que la selección nacional es importante para mí.
"¿En una misión? Todos saben y pueden hablar de fútbol, pero jugar en un Mundial... solo aquellos que han jugado en él saben que es especial, es un privilegio representar a tu país ante los ojos del mundo."
Objetivo trofeo de la Copa del Mundo: Mbappé orgulloso del esfuerzo de Francia
Mbappe capturó el más prestigioso de los trofeos con Francia en 2018, antes de sufrir el dolor de la final contra Lionel Messi y Argentina en Qatar 2022, ya que anotó un hat-trick antes de ver a Les Bleus perder en los penaltis.
Continuó hablando sobre regresar al evento insignia de la FIFA, con Ucrania siendo superada con el mínimo esfuerzo: "Orgullo. Nunca debes darlo por sentado; hoy se está volviendo normal, pero no siempre fue el caso en la historia del equipo nacional francés. Tuvimos que ser lo más sensatos posible y tener en cuenta que lo más importante era la victoria. En el campo, tratamos de hacer el trabajo. Aceleramos el ritmo en la segunda mitad. Después de eso, jugamos nuestro juego, creamos oportunidades, y creo que la gente tuvo una buena noche."
Sorteo de la Copa del Mundo 2026: Cuándo Francia descubrirá a sus oponentes
Mbappe agregó sobre su intento de convertirse en un ganador de la Copa del Mundo por segunda vez, un logro que lo uniría a un club exclusivo: "Por supuesto que vamos allí para ganar, como los otros 48 equipos. Es un sueño poder poner la tercera estrella en la camiseta del equipo nacional francés. Necesitamos usar esta final de la Copa del Mundo 2022 para ir al Mundial con confianza. Esperaremos el sorteo y nos centraremos en los primeros partidos de grupo."
Francia estará entre los favoritos para llegar hasta el final cuando el Mundial se dirija a Estados Unidos, Canadá y México. Descubrirán a sus primeros oponentes en ese torneo cuando el sorteo de la fase de grupos tenga lugar el 5 de diciembre.
