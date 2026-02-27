Getty Images Sport
Traducido por
«¡Intentaremos no pitar penaltis dudosos!» - Marcelino reaviva el debate sobre el arbitraje mientras el Villarreal se prepara para el partido contra el Barcelona
Prueba fuera de casa en Barcelona
El balance del Barcelona en casa esta temporada ha sido espectacular, con una media de tres goles por partido y 12 victorias en otros tantos encuentros. Sin embargo, Marcelino se muestra optimista y cree que su equipo puede ser el primero en romper esa racha impecable si encuentra su puntería. «Llevan 12 victorias en 12 partidos en su estadio. Vamos con la esperanza de ganar y revertir esos resultados tan favorables», explicó. «Si alcanzamos nuestro mejor nivel, tendremos opciones de ganar. También se necesita suerte para ganar a los grandes equipos».
El técnico asturiano no ha olvidado el partido de ida en La Cerámica, en el que Santi Comesana cometió un penalti y Renato Veiga fue expulsado. «¡Intentaremos no cometer penaltis dudosos!», afirmó Marcelino. «Jugamos con 10 y cometimos un penalti dudoso. Ha habido faltas como esa y no se ha expulsado a los jugadores. Intentaremos no cometer faltas que puedan acarrear una expulsión. A partir de ahí, jugaremos nuestras cartas».
- Getty Images Sport
Los triunfos recientes y el reto del Camp Nou
Reflexionando sobre el pasado, y a pesar de que el Villarreal logró victorias en sus dos últimas visitas a Barcelona, Marcelino reconoció que la última victoria se produjo en unas circunstancias únicas, concretamente en un partido en el que el equipo catalán ya estaba celebrando el título de liga. «Los recuerdos son bonitos, pero las circunstancias son completamente diferentes. En aquel momento acababan de celebrar la victoria en la liga y nosotros lo aprovechamos», señaló. «El escenario es diferente y el momento también. Los equipos son similares. Y los entrenadores, los mismos. La idea de los equipos no cambiará mucho».
A pesar del enorme reto, el entrenador insistió en que su equipo está muy motivado y lejos de sentirse intimidado. «Será difícil, pero no vamos a ir a perder. Al contrario. Vamos con entusiasmo y motivados para jugar contra un gran rival en un estadio fantástico», añadió. La confianza está por las nubes en el Villarreal, que ocupa el tercer puesto de La Liga con 51 puntos, una cifra que Marcelino califica de extraordinaria y que alimenta su sueño de competir con fuerza en los partidos que quedan.
Las tácticas del Villarreal y sus ambiciones en La Liga
Tácticamente, Marcelino espera un partido de alta intensidad en el que las transiciones ofensivas serán cruciales. Aunque se espera que el Barcelona domine la posesión, el entrenador cree que su línea defensiva alta ofrece espacios explotables, especialmente dada la dependencia de su equipo del juego directo y vertical esta temporada. Con el delantero estrella Gerard Moreno aún fuera de juego por lesión, Marcelino hizo hincapié en la necesidad de mecanizar los movimientos para romper la primera línea de presión del rival, admitiendo que enfrentarse a la velocidad y al flujo ofensivo del Barcelona requiere un enorme esfuerzo defensivo.
Por otra parte, Marcelino descartó la idea de que el Barcelona pueda estar distraído por sus compromisos en la copa, afirmando que posee una mentalidad de élite y está acostumbrado a jugar cada tres días. En cuanto a las ambiciones de su propio equipo, el entrenador se mostró firme en el objetivo de terminar entre los tres primeros, negándose a mirar atrás a perseguidores como el Real Betis. «La forma de perder lo que tenemos es mirar hacia abajo y no hacia arriba. Debemos centrarnos en lo que hacemos. Centrarnos en los que están detrás nos da un exceso de confianza que podría perjudicarnos», concluyó.
- Getty Images
¿Qué le depara el futuro al Barcelona?
El camino que tienen por delante los hombres de Hansi Flick representa un verdadero reto que encarna lo que Marcelino señaló sobre los jugadores del Barcelona, acostumbrados a la presión de la feroz competencia. El equipo catalán se encuentra actualmente en lo más alto de la Liga con 61 puntos, con una ventaja mínima de un punto sobre su perseguidor, el Real Madrid. Para proteger esta frágil ventaja, los blaugranas deben superar una serie de partidos cruciales de liga, empezando por la peligrosa prueba de este fin de semana contra el Villarreal, seguida de los enfrentamientos contra el Athletic Club, el Sevilla y el Rayo Vallecano a lo largo del mes de marzo.
Más allá de la lucha por el título de liga, en la que el Villarreal pretende ser un obstáculo, la prioridad inmediata de Flick pasa a ser la apremiante semifinal de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid el 3 de marzo. El equipo se enfrenta a la casi imposible tarea de remontar un abultado 4-0 en contra en el partido de ida para alcanzar la final. En el ámbito continental, el apretado calendario se completa con la confirmación del esperado enfrentamiento del Barcelona contra el Newcastle inglés en los octavos de final de la Liga de Campeones, lo que supone una auténtica prueba para la capacidad del equipo de luchar en todos los frentes.
Anuncios