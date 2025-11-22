'Insistió mucho por mí' - Gianluigi Donnarumma revela cómo el 'extraterrestre' Erling Haaland lo convenció de mudarse del PSG al Manchester City
Donnarumma comparte un vínculo especial con Haaland
Desde su traslado al City desde París en el último día de fichajes, Donnarumma ha construido una estrecha amistad con el delantero estrella del club Haaland. En una interacción con el Daily Mail, el internacional italiano habló sobre su estrecho vínculo con el goleador noruego al decir: "Diría que simplemente congeniamos bien inmediatamente. Siempre nos hemos respetado mutuamente, incluso antes de conocernos. Nos hacemos muchas bromas sobre jugar uno contra el otro en los equipos nacionales. Diría que ellos están en una mejor situación que nosotros ahora, tienen mucha más tranquilidad. Pero todavía quedan dos partidos por jugar. Será difícil enfrentarnos, al igual que será difícil jugar contra él. Sé lo fuerte que es y las oportunidades que puede crear. Será difícil enfrentarlo tanto como jugador como amigo."
También calificó a Haaland como un mejor jugador que su ex compañero de equipo en el PSG, Kylian Mbappe, y agregó: "Creo que Erling sí [tiene el tiro más fuerte]. Es zurdo, así que es diferente de Kylian (Mbappe). Ambos son difíciles de enfrentar. Así que es complicado. Pero preferiría tener a Erling jugando para mi equipo."
- Getty Images Sport
Cómo Haaland impulsó a Donnarumma a unirse al City
Hablando sobre Haaland y su traslado al City, Donnarumma le dijo a Sky Sports: "Es un tipo fantástico, muy tranquilo y ama a su familia y estar con ellos. Nos llevamos bien. Hay una sinergia allí donde simplemente hay una sensación natural. Incluso cuando jugamos el uno contra el otro, estábamos en contacto y después de los partidos incluso hablábamos a menudo.
"Entonces tuve la oportunidad de venir aquí, él me escribió. Me impulsó mucho para venir y le agradezco mucho por eso. Es verdaderamente un gran amigo, ¡y es bueno que juegue con él porque es muy difícil estar en su contra! ¡Es un alienígena!"
Donnarumma agradeció a sus compañeros del City
El portero italiano también agradeció a todos los miembros del equipo del City por hacerlo sentir como en casa y ayudarlo a adaptarse a las nuevas condiciones de la Premier League. Donnarumma ha jugado para el equipo de Pep Guardiola en 12 partidos en todas las competiciones esta temporada y ha mantenido seis porterías a cero.
Cuando se le preguntó sobre su rendimiento, Donnarumma dijo: "Estoy un poco enojado porque podría haber mantenido más. No esperaba tener un impacto tan positivo en la Premier League. Pero el equipo me ayudó mucho porque en el momento en que llegué, me recibieron muy bien. Me ayudaron mucho en los primeros partidos, especialmente el primero que fue solo tres días después de llegar. En la primera sesión de entrenamiento, sentí como si hubiera estado allí durante dos años. La liga es muy diferente, hay mucho correr, mucha intensidad, así que tuve que adaptarme de inmediato. Pero el equipo ha sido fundamental para mí en estos primeros meses."
- Getty Images
El Man City espera reducir la brecha con el Arsenal.
Después de una salida para olvidar en la campaña 2024-25, los hombres de Guardiola han vuelto a estar en forma en la temporada actual. Tuvieron un pequeño contratiempo al inicio de la temporada, donde perdieron partidos consecutivos de liga contra Tottenham y Brighton, pero ahora han vuelto en grande estilo y están a solo cuatro puntos del líder de la liga, el Arsenal.
El City volverá a la acción en la liga el sábado cuando se enfrenten al Newcastle United fuera de casa. Buscarán ganar el partido y reducir su brecha con los Gunners en la cima de la tabla.