'¡Injusticia!' - La esposa de Raphinha desata su furia por la omisión de la estrella del Barcelona del XI de The Best FIFA
Raphinha sufre un nuevo desaire al anunciarse el XI de The Best FIFA
Raphinha fue dejado de lado nuevamente esta semana cuando se anunció el Mejor Once de la FIFA. Los compañeros del Barcelona Pedri y Lamine Yamal estaban en el XI, mientras que la estrella del PSG Ousmane Dembele, Jude Bellingham y Cole Palmer también fueron incluidos. Sin embargo, no hubo espacio para Raphinha a pesar de disfrutar de una campaña en la que marcó 18 goles y dio 10 asistencias en 36 partidos de liga y fue nombrado Jugador de la Temporada de La Liga. Raphinha fue incluido en la lista inicial de 26 jugadores para el XI, pero no recibió suficientes votos de sus compañeros para formar parte del equipo final. Esta no es la primera vez que Raphinha ha sido pasado por alto. También fue dejado fuera del Once Mundial de FifPro y respondió de manera desafiante con una serie de publicaciones en redes sociales que mostraban sus goles, asistencias y trofeos de la temporada pasada.
- (C)Getty images
La esposa de Raphinha enfurece por la decisión
La esposa de Raphinha, Natalia Rodrigues, dejó claro lo furiosa que estaba al ver que su esposo fue ignorado nuevamente. Rodrigues describió la votación final como una "injusticia" y bromeó preguntando "¿Raphinha está jugando baloncesto?" en publicaciones en Instagram. La esposa de la estrella del Barcelona también escribió "ni siquiera intentan ocultarlo más" y "¿pero no merecía estar entre los XI?" en una serie de mensajes que han sido eliminados desde entonces.
'Me merecía más' - Raphinha siente que ha sido tratado injustamente
La forma de Raphinha la temporada pasada también lo llevó a ser señalado para ganar el Balón de Oro. Sin embargo, ese premio fue para Dembélé, quien disfrutó de una temporada histórica con el PSG y consiguió trofeos de la Ligue 1, la Coupe de France y la Champions League. Aun así, Raphinha ha declarado desde entonces que siente que merece más reconocimiento. Dijo a los periodistas después del reciente choque de la Champions League entre el Barcelona y el Chelsea: “Merecía mucho más, pero estos son premios individuales, y colectivamente nos faltó la Champions League — eso es lo que queremos. Estas no son cosas que controlo. La gente, los periodistas… Solo controlo lo que pasa en el campo.” Cuando se le preguntó por qué no terminó más alto en las clasificaciones del Balón de Oro, respondió: "Ustedes son los que deberían explicar eso. Hice todo lo que pude. Seguiré tratando de mejorar, eso es todo”. Raphinha terminó en quinto lugar en la clasificación final por detrás de Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha y Mohamed Salah.
Simeone dice que Raphinha merece ganar el Balón de Oro
El jefe del Atlético de Madrid, Diego Simeone, tiene una visión similar y ha admitido que estaba desconcertado de que Raphinha no estuviera en la cima en los premios del Balón de Oro, diciendo a los periodistas: "Raphinha es un jugador increíble. Puede jugar en cualquier lugar. Como extremo, como mediocampista, como delantero, o incluso como lateral. Puede marcar, crear, presiona y corre. No sé cómo no ganó el Balón de Oro. Para mí, siempre lo elegiría a él."
- Getty Images Sport
Raphinha comprometido con Barcelona
La temporada 2025-26 de Raphinha ha sido interrumpida por una lesión, pero ahora está de vuelta en forma y se espera que juegue un papel importante para el Barcelona una vez más. El jugador de 28 años tiene seis goles y tres asistencias en solo 10 apariciones en La Liga en la campaña actual, lo que destaca lo vital que es para los gigantes catalanes. Ha habido especulaciones de que Raphinha podría verse tentado a dejar el Barcelona por un lucrativo movimiento a Arabia Saudita, pero él ha desmentido tales habladurías. Dijo en las redes sociales: "No sé de dónde sacan tantas tonterías, en serio. Bueno, esta, donde siempre sale la noticia falsa, muy bien." El equipo de Flick actualmente se encuentra cuatro puntos por delante en la cima de La Liga antes del último partido de 2025 el domingo contra el Villarreal.