«Inglaterra es la razón por la que sigo jugando al fútbol»: Ellie Roebuck habla abiertamente sobre el derrame cerebral que sufrió a los 24 años, cómo superó las dudas durante su recuperación y la «sorprendente» convocatoria de las Lionesses
«¿Podré volver a jugar al fútbol?». Roebuck habla abiertamente sobre el derrame cerebral que sufrió a los 24 años.
Roebuck sufrió un infarto en el lóbulo occipital durante la temporada 2023-24, lo que le impidió jugar al fútbol o incluso trabajar en el gimnasio durante unos seis meses. Se trata de un tipo de accidente cerebrovascular causado por una arteria obstruida en el cerebro, que estaba relacionado con un pequeño defecto cardíaco. La portera descubrió más tarde, tras someterse a una operación, que tenía un pequeño orificio en el corazón, que finalmente se cerró.
Esto la dejó fuera del resto de la temporada con el Manchester City y supuso el inicio de un largo camino hacia la recuperación para la 11 veces internacional con Inglaterra, que formó parte de la selección que ganó la Eurocopa 2022 y de la que llegó a la final del Mundial femenino de 2023, que tuvo lugar pocos meses antes de que se confirmara el diagnóstico de Roebuck.
«Fue una locura, después de la Copa del Mundo y de jugar en uno de los mejores clubes del país», declaró esta semana a England Football sobrelos últimos dos años, tras ser convocada de nuevo porlaselección inglesa. «Recibir esa noticia fue muy duro. Te ves empujada a lo desconocido, sin saber cómo será. ¿Podría volver a jugar al fútbol? ¿O no?».
Demasiado, demasiado pronto: Roebuck explica por qué el fichaje del Barça «no salió tan bien».
Roebuck dejaría el Manchester City al final de la temporada 2023-24 y, a pesar de todo lo que había pasado, fichó por el Barcelona, que acababa de ganar su segunda Liga de Campeones en tres temporadas. Sin embargo, todavía estaba luchando por recuperarse tras su ausencia del fútbol y el impacto psicológico de todo lo que había sucedido.
«Era interminable», dijo. «Incluso ahora hay momentos en los que pienso: "No sé si vale la pena o no", pero esa es la mentalidad que tengo que mantener para seguir adelante. Ha habido semanas difíciles, no puedo mentir. Fue más una cuestión mental que otra cosa, y probablemente por eso el fichaje por el Barcelona no salió tan bien, porque mentalmente no estaba en condiciones de estar en un club que compite en la Liga de Campeones. Probablemente la carga fue demasiado grande, demasiado pronto, pero era un sueño, así que quería darlo todo. Sin duda, ha habido momentos, incluso ese primer año en el Barça, en los que no sabía si sería capaz de volver a alcanzar ese nivel».
El motor detrás de todo esto: volver a jugar con Inglaterra.
Pero había una gran fuerza impulsora detrás del deseo de Roebuck de seguir jugando y luchando contra esas dudas, y era representar a su país. «Para ser sincera, es por eso por lo que juego al fútbol», afirmó. «Se puede hablar de ganar trofeos y medallas, pero creo que representar a tu país, además con este grupo de chicas, con las que he hecho unas amigas muy especiales, ha sido mi mayor prioridad desde el momento en que todo sucedió.
«Fuera posible o no, es la razón por la que probablemente sigo jugando al fútbol, para jugar por mi país. Es lo más importante en mi carrera futbolística. Es la máxima prioridad».
Por qué la «sorprendente» convocatoria de Inglaterra es uno de los «mayores logros» de Roebuck.
Ahora, Roebuck vuelve a formar parte de la selección inglesa, incluida en la convocatoria de Wiegman para los partidos contra Ucrania e Islandia en marzo, tras disfrutar de una racha de titularidades en el Aston Villa, equipo por el que fichó el verano pasado. La jugadora de 26 años fue incluida como sustituta por lesión en noviembre, por lo que ha estado en el entorno recientemente, pero esta es su primera convocatoria completa desde octubre de 2023, algo que la llena de orgullo, aunque se quedó «sorprendida» cuando ocurrió. «No me lo esperaba», admitió Roebuck. «Estaba en la luna.
Sigo diciendo que volver a esta concentración es uno de mis mayores logros, por encima de todas las medallas y todo lo demás, porque sé lo que me ha costado durante los últimos dos años y medio y el desgaste que ha supuesto para las personas que me rodean. No todo es de color de rosa todos los días.
No quiero que me traten de forma diferente por todo lo que ha pasado. Se trata del rendimiento y sé que eso dice mucho, que me hayan seleccionado, porque sé lo centrada que está Sarina en rendir bien y estar a la altura del nivel del equipo, así que para mí, eso es probablemente el mayor cumplido».
