«Inglaterra es la razón por la que sigo jugando al fútbol»: Ellie Roebuck habla abiertamente sobre el derrame cerebral que sufrió a los 24 años, cómo superó las dudas durante su recuperación y la «sorprendente» convocatoria de las Lionesses

Roebuck sufrió un infarto en el lóbulo occipital durante la temporada 2023-24, lo que le impidió jugar al fútbol o incluso trabajar en el gimnasio durante unos seis meses. Se trata de un tipo de accidente cerebrovascular causado por una arteria obstruida en el cerebro, que estaba relacionado con un pequeño defecto cardíaco. La portera descubrió más tarde, tras someterse a una operación, que tenía un pequeño orificio en el corazón, que finalmente se cerró.

Esto la dejó fuera del resto de la temporada con el Manchester City y supuso el inicio de un largo camino hacia la recuperación para la 11 veces internacional con Inglaterra, que formó parte de la selección que ganó la Eurocopa 2022 y de la que llegó a la final del Mundial femenino de 2023, que tuvo lugar pocos meses antes de que se confirmara el diagnóstico de Roebuck.

«Fue una locura, después de la Copa del Mundo y de jugar en uno de los mejores clubes del país», declaró esta semana a England Football sobrelos últimos dos años, tras ser convocada de nuevo porlaselección inglesa. «Recibir esa noticia fue muy duro. Te ves empujada a lo desconocido, sin saber cómo será. ¿Podría volver a jugar al fútbol? ¿O no?».