Inglaterra descubre el grupo de la Liga de Naciones con un brutal emparejamiento para los Tres Leones en su regreso a la Liga A
El empate aleccionador de Inglaterra
Inglaterra ha vuelto a la máxima categoría de la Liga de Naciones y ha quedado encuadrada en un grupo en el que también están la vigente campeona de Europa, España, Croacia y Chequia. Los Tres Leones, por supuesto, se enfrentaron a España en la final de la Eurocopa, cayendo por 2-1 en lo que resultó ser el último partido de Gareth Southgate al frente del equipo.
Gales, que también ha ascendido a la Liga A, se enfrenta a una dura tarea, ya que se medirá al vigente campeón de la Liga de Naciones, Portugal, así como a la Noruega de Erling Haaland y a Dinamarca.
La Francia de Kylian Mbappé se enfrenta a una difícil tarea contra Italia y Bélgica, así como contra Turquía, y el grupo final lo completan Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia.
El sorteo de la fase de grupos de la Liga A es el siguiente:
Grupo A1: Francia, Italia, Bélgica, Turquía
Grupo A2: Alemania, Países Bajos, Serbia, Grecia
Grupo A3: España, Croacia, Inglaterra y República Checa
Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega, Gales
Las posibilidades de Irlanda
Irlanda del Norte se enfrentará a Hungría, Ucrania y Georgia en la Liga B, mientras que la República de Irlanda se medirá a Israel, Austria y Kosovo. Escocia se enfrentará a Suiza, Eslovenia y Macedonia del Norte.
El resto del sorteo es el siguiente:
Liga B
Grupo B1: Escocia, Suiza, Eslovenia, Macedonia del Norte
Grupo B2: Hungría, Ucrania, Georgia, Irlanda del Norte
Grupo B3: Israel, Austria, República de Irlanda, Kosovo
Grupo B4: Polonia, Bosnia-Herzegovina, Rumanía, Suecia
Liga C
Grupo C1: Albania, Finlandia, Bielorrusia, San Marino
Grupo C2: Montenegro, Armenia, Chipre, Gibraltar/Letonia*
Grupo C3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Feroe, Moldavia
Grupo C4: Islandia, Bulgaria, Estonia, Luxemburgo/Malta*
Liga D
Grupo D1: Gibraltar/Letonia, Luxemburgo/Malta, Andorra
Grupo D2: Lituania, Azerbaiyán, Liechtenstein
*Gibraltar y Letonia, y Luxemburgo y Malta, disputarán una repesca en marzo para determinar quién jugará en las ligas C y D.
La objeción de Irlanda a Israel
La Asociación de Fútbol de Irlanda (FAI) ha firmado previamente una moción para pedir a la UEFA que excluya a Israel de la competición.
Sin embargo, parece que están dispuestos a cumplir con el calendario.
En un comunicado se afirma: «Aunque se han mantenido consultas con los responsables de la UEFA, la asociación reconoce que el reglamento de la UEFA establece que, si una asociación se niega a disputar un partido, dicho partido se dará por perdido y se podrán aplicar medidas disciplinarias adicionales, incluida la posible descalificación de la competición».
¿Qué viene después?
La Liga de Naciones comienza en septiembre y los partidos se disputarán entre esa fecha y noviembre de 2026.
Thomas Tuchel renovó su contrato hasta 2028 el jueves, por lo que seguirá dirigiendo a los Tres Leones durante el torneo.
«Estoy muy contento y orgulloso de prolongar mi estancia con Inglaterra», declaró.
No es ningún secreto que he disfrutado cada minuto que he pasado trabajando con mis jugadores y entrenadores, y estoy deseando llevarlos al Mundial.
Es una oportunidad increíble y vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para que el país se sienta orgulloso».
También se hará cargo de Inglaterra en la Eurocopa 2028, y añadió: «He recibido tanto apoyo de [el director ejecutivo de la FA] Mark [Bullingham], de todos mis compañeros de la FA y de los aficionados allá donde voy, que no lo dudé cuando me pidieron que continuara en este trabajo de ensueño.
La Eurocopa 2028 será un torneo muy especial y, como entrenador, no hay nada que desees más que competir con los mejores en el escenario más grande posible».
