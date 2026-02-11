Inglaterra compartirá ciudad sede con Lionel Messi y Argentina en la Copa del Mundo de 2026, según anuncian los Tres Leones en sus partidos previos al torneo.

Antes del torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, Inglaterra ha elegido su base de operaciones. Pasarán el torneo en Kansas City, y la actual campeona, Argentina, también ha elegido esta ciudad como su base. Los Tres Leones no jugarán ningún partido de la fase de grupos en la ciudad, pero la han elegido por su céntrica ubicación. Inglaterra se enfrentará a Croacia en Dallas el 17 de junio, luego jugará contra Ghana en Boston el 23 de junio y contra Panamá en Nueva York el 27 de junio.

Argentina utilizará las instalaciones del Sporting KC, mientras que Inglaterra entrenará en las que utiliza el Sporting KC II. Inglaterra jugará dos amistosos en el sur de Florida, contra Nueva Zelanda y Costa Rica.

Según un comunicado: «El equipo de Thomas Tuchel se enfrentará a Nueva Zelanda el sábado 6 de junio y a Costa Rica el miércoles 10 de junio, y las sedes de ambos partidos se confirmarán a su debido tiempo.

Inglaterra tendrá su sede en Kansas City, Misuri, durante todo el torneo. Swope Soccer Village será la base de entrenamiento de los Tres Leones, ya que Kansas City fue elegida como la ubicación preferida en enero de 2025 tras una exhaustiva búsqueda.

El Swope Soccer Village es una de las instalaciones de entrenamiento del Sporting Kansas City y la sede actual de los equipos MLS NEXT Pro y MLS NEXT del club. El complejo, situado en el corazón del histórico Swope Park de Kansas City, ha acogido anteriormente a diversos equipos nacionales y clubes desde su inauguración en 2007».