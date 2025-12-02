Man City mentality GFXGetty/GOAL
Richard Martin

¿El inexperto Manchester City aún conserva la mentalidad de campeón?

La dependencia del City de Haaland podría ser exagerada: tras la genialidad de Foden contra Leeds, el equipo se ve como “Haaland y Foden”.

Eso no habla bien del resto de la plantilla del City, que parece haber perdido el aura de invencibilidad que alguna vez los definió. La espectacular victoria de Foden en el minuto 91 contra el Leeds, que les dio el triunfo tras desperdiciar una ventaja de dos goles en una segunda mitad mayormente decepcionante, puede interpretarse como una muestra de la impresionante fortaleza mental del equipo de Guardiola. Sin embargo, otra lectura es que casi dejan escapar dos puntos —o incluso tres— debido a un rendimiento complaciente, dependiendo al final de la genialidad individual tras un colapso colectivo.

Los últimos partidos del City sugieren que son realmente vulnerables y podrían tener problemas para alcanzar al Arsenal en la lucha por el título, a menos que corrijan su preocupante tendencia a desperdiciar ventajas.

  • Manchester City v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Realmente luchando'

    Guardiola evitó sobreinterpretar el resultado casi 48 horas después del partido, antes del viaje del martes a Fulham, pero tampoco lo vio como un cambio positivo en la mentalidad de su equipo.

    “Depende de que Phil ponga el balón en la red”, dijo con cierto desánimo, dejando claro que aún no estaba satisfecho con cómo manejaron la segunda mitad. “No sé si una victoria puede definir la mentalidad del equipo. No creo en este tipo de cosas”.

    Foden ofreció un análisis más detallado de lo sucedido, señalando lo que el City hizo bien y lo que falló: “Tuvimos el control total. Ellos cambiaron en la segunda mitad, modificaron su sistema y no pudimos entrar en juego. Fue una mitad frustrante, pero cuando tuvimos un breve descanso, el entrenador nos reunió, nos adaptamos a su formación y comenzamos a jugar de nuevo”.

    El centrocampista inglés, que acumula seis goles y tres asistencias en todas las competiciones esta temporada, advirtió que el equipo no puede permitirse repetir actuaciones como la segunda mitad con frecuencia.

    “Tenemos que trabajar y mejorar porque, cuando los rivales se fortalezcan en la recta final de la temporada, no podemos salir así o perderemos la liga”, añadió Foden. “Debemos corregir errores, mejorar y simplemente trabajar duro en los entrenamientos”.

  • Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Perdiendo constantemente ventajas

    El sábado marcó la sexta vez esta temporada que el City ha desperdiciado una ventaja. Concedieron dos goles en la última media hora contra Brighton, convirtiendo un 1-0 a favor en una derrota por 2-1, y luego dejaron escapar el empate en el minuto 90 ante el Arsenal, con un gol de Gabriel Martinelli para el 1-1. Más tarde, en la Champions League contra el Mónaco, dominaron gran parte del encuentro, pero cedieron su ventaja en dos ocasiones, permitiendo el segundo gol del empate en el minuto 90. También concedieron un tanto del empate frente al Bournemouth, lo que desató la furia de Gianluigi Donnarumma, antes de asegurar finalmente la victoria.

    El City también sufrió segundas mitades complicadas ante Villarreal y Borussia Dortmund en Europa, aunque los resultados finales de 2-0 y 4-1, respectivamente, hicieron parecer que ganaron ambos partidos con comodidad.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-LEVERKUSENAFP

    ¿El fin de la imbatibilidad del City?

    Las dificultades del City para capitalizar un buen inicio se están volviendo cada vez más evidentes, sobre todo ahora que ya no dominan con facilidad a todos sus rivales. Esto quedó claro en sus derrotas frente a Tottenham, Aston Villa y Newcastle, encuentros en los que siempre concedieron el primer gol.

    El equipo llegó al duelo contra Leeds tras sufrir derrotas consecutivas ante Newcastle y Bayer Leverkusen, y Phil Foden reconoció que eso había afectado su confianza: "Obviamente, nuestro desempeño no fue suficiente de principio a fin. Pero a veces es más difícil conseguir los tres puntos tras dos derrotas consecutivas."

    "Hoy no se trataba tanto de cómo jugamos o del rendimiento, sino de lograr la victoria, de sentir nuevamente la sensación de ganar y sumar los tres puntos."

    Sus palabras reflejan que algo en la mentalidad del City ha cambiado en el último año, dejando entrever que mantener su nivel de dominancia no es tan sencillo como antes.

  • Sporting Clube de Portugal v Manchester City - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4Getty Images Sport

    La nueva era que reemplaza a los invencibles

    El equipo de Guardiola ya no entra a cada partido con la certeza de que va a ganar, ni parece capaz de asegurar la victoria incluso cuando empieza con ventaja. Quizás no sea sorprendente, considerando los cambios en la plantilla: siete piezas clave del equipo que logró el triplete en 2023 y un cuarto título de Premier League, rompiendo récords, ya no están.

    Esto no significa que el City se equivocara al dejar marchar a esos jugadores, muchos de los cuales habían dejado atrás su pico físico al acercarse a los 30 años, como Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, Kyle Walker y Ederson. Julián Alvarez, por su parte, solicitó salir en busca de más minutos, mientras que Jack Grealish y Manuel Akanji lidiaban con problemas de forma y condición antes de ser cedidos.

    Sin embargo, la insaciable mentalidad ganadora de quienes se fueron, especialmente De Bruyne y Gundogan, ha resultado extremadamente difícil de reemplazar.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-BOURNEMOUTHAFP

    La ausencia de Rodri pesa mucho

    Desde el verano de 2024, diez jugadores han llegado al City, pero Donnarumma es el único que cuenta con experiencia previa ganando un título de liga europea. Nico González y Tijjani Reijnders, con una copa doméstica cada uno en Portugal e Italia, respectivamente, son los siguientes más laureados.

    Del XI inicial ante el Leeds, solo Haaland, Foden, Bernardo Silva y Ruben Dias han levantado más de un título de liga con el City. La ausencia de Rodri, que se perderá el viaje a Fulham debido a una lesión que ya se acerca a los dos meses, sigue siendo un lastre importante.

    La falta de confianza de Guardiola en sus suplentes quedó patente cuando retiró a tres jugadores al descanso contra el Leverkusen, después de haber hecho inicialmente diez cambios respecto al equipo que perdió ante el Newcastle. El técnico admitió que había hecho "demasiados" ajustes y volvió a modificar el equipo contra el Leeds, dejando fuera solo a González y Reijnders.

  • Bournemouth v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Semenyo no puede resolver los problemas del City

    Guardiola fue muy crítico con el rendimiento de sus jugadores de plantilla contra Leverkusen, diciendo que "no lo intentaron", pero varios de sus jugadores titulares, incluidos miembros del equipo ganador del título de 2024 como Matheus Nunes y Josko Gvardiol, también parecieron desconectarse contra Leeds.

    Más evidencia de que Guardiola no está contento con su equipo se proporcionó con informes de que City está considerando seriamente activar la cláusula de rescisión de 75 millones de euros de Antoine Semenyo en enero. Nadie puede dudar de la calidad del extremo del Bournemouth, y la tarifa es muy razonable para el tercer jugador más productivo de la liga esta temporada detrás de Haaland y del delantero del Brentford, Igor Thiago.

    Si se lleva a cabo el trato, entonces el City habrá gastado 463 millones de euros en nuevos jugadores en los últimos 13 meses. Sin embargo, están viendo que el dinero no necesariamente te compra la mentalidad insaciable que necesitas para terminar primero en una carrera por el título, particularmente contra un Arsenal que ha perdido solo un juego en todas las competiciones esta temporada. Semenyo haría del City una fuerza más formidable hacia adelante y aliviaría la carga sobre Haaland y Foden, pero se necesitará algo más para llevar la mentalidad del City al siguiente nivel.

