«Inaceptable»: Liam Rosenior expresa su frustración por los problemas disciplinarios «profundos» del Chelsea tras recibir la novena tarjeta roja de la temporada en la derrota ante el Arsenal
Detrás de la costumbre de Chelsea de sacar tarjetas rojas
El partido se decidió por un estrecho margen, con el cabezazo de Jurrien Timber en el minuto 66 que resultó ser el gol de la victoria, después de que el autogol de Piero Hincapie neutralizara el primer gol de William Saliba. Sin embargo, la rápida doble tarjeta amarilla a Neto por protestar y una falta profesional dejaron a los visitantes en una situación complicada. Tras el pitido final, el exdelantero del Chelsea Sutton expresó su incredulidad ante la falta de compostura mostrada por el internacional portugués, lo que refleja una frustración más generalizada por la incapacidad del equipo para mantener a 11 hombres en el campo.
Rosenior exige un cambio cultural inmediato
Rosenior se ha comprometido a intentar «llegar al fondo» de los problemas disciplinarios del Chelsea rápidamente, mientras trata de llevar al club a clasificarse para la Liga de Campeones. «Tenemos que hacer algo [respecto a nuestra disciplina], sin duda. Tengo que hablar con el cuerpo técnico, el personal del club y los jugadores, porque esto es inaceptable», declaró Rosenior a los periodistas. «Especialmente en los dos últimos partidos, nos hemos creado nuestros propios problemas, incluso aquí contra un equipo muy bueno. Se puede ver que hay muchas cosas buenas en nuestro juego. Hay muchas cosas buenas técnicamente, tácticamente, en la calidad de nuestro juego. Pero si no erradicamos esto, será lo que nos cueste caro».
El entrenador se apresuró a señalar que el problema no es algo que se pueda resolver simplemente castigando económicamente a los jugadores. Añadió: «Se puede multar a los jugadores. No se trata del castigo. Se trata de encontrar la razón. No creo que Pedro Neto hoy o Wes Fofana la semana pasada estuvieran pensando en ese momento que, si recibían una tarjeta roja, les iban a multar. Es una cuestión de enfoque y concentración que tenemos que corregir. Sé que el historial del club no es muy bueno desde el comienzo de la temporada, y ahora está empeorando. Cuando yo estaba aquí, tuvimos diez partidos en los que no tuvimos estos problemas, pero hemos tenido dos en dos partidos. Hay algo más profundo que tenemos que investigar a fondo».
El capitán James solicita una revisión interna.
El capitán del club, Reece James, también destacó la gravedad de la situación y reconoció que la frecuencia de estos incidentes está obstaculizando la capacidad del Chelsea para competir al más alto nivel. James admitió que, aunque el equipo muestra destellos de calidad, la naturaleza recurrente de las tarjetas rojas es un obstáculo importante. Señaló que la variedad de jugadores involucrados sugiere un problema sistémico más que la culpa de un solo individuo, lo que dificulta que el cuerpo técnico encuentre una solución durante las sesiones de entrenamiento.
James explicó la situación con sinceridad a Sky Sports: «Hemos hablado de ello, ha surgido varias veces, cada vez es alguien diferente, no siempre el mismo jugador. Internamente, tenemos que revisar y seguir mejorando. Es un problema, jugamos en la liga más difícil del mundo, juegas contra los mejores o los peores, 11 contra 11 es difícil, 11 contra 10 es aún más difícil, independientemente de contra quién juegues. No tengo ninguna duda sobre el equipo y el cuerpo técnico, hoy no nos ha salido bien, pero tenemos que reorganizarnos y volver a intentarlo».
¿Qué le depara el futuro al Chelsea?
Tras la derrota por 2-1 del Chelsea ante el Arsenal, que lo ha relegado al sexto puesto con 45 puntos, el equipo buscará volver a la senda de la victoria cuando visite Villa Park para enfrentarse al Aston Villa el miércoles por la noche.
