Impulso para el Arsenal en el mercado de fichajes: Leon Goretzka, del Bayern, «quiere jugar en la Premier League», lo que supone un duro golpe para el Inter

A pesar de la preferencia de Goretzka por Inglaterra, los clubes italianos no se dan por vencidos sin luchar. El Inter se ha convertido en el principal rival, tras una decepcionante campaña en la Liga de Campeones que puso de manifiesto su necesidad de contar con opciones más físicas y experimentadas en el centro del campo. El periodista Christian Falk confirmó el interés de Italia, señalando que la edad de Goretzka no se considera un obstáculo en la Serie A, en comparación con los mercados de Inglaterra o Alemania, más centrados en los jóvenes.

Falk proporcionó detalles sobre la situación en Italia, afirmando: «Es cierto: el Inter de Milán tiene posibilidades de fichar a Goretzka este verano. El Inter ha tenido una mala semana en la Liga de Campeones y ahora está debatiendo qué necesita urgentemente para reforzar su plantilla. Un jugador experimentado como Goretzka, que además es muy físico, podría ayudar a este equipo. En Italia, la edad no es un factor tan importante como en la Bundesliga o en Inglaterra, donde se prefiere invertir en jugadores jóvenes. Por lo tanto, no solo el Inter está interesado, sino también el AC Milan y la Juventus. No estoy seguro de si decidiría ir a la Serie A si también tiene una oferta de la Premier League. Por supuesto, primero necesita una oferta de Inglaterra, y hay que tener en cuenta que tiene 31 años. Sin embargo, he oído que el principal objetivo de Goretzka es la Premier League, pero también está interesado en Italia».