Getty
Traducido por
Impulso para el Arsenal en el mercado de fichajes: Leon Goretzka, del Bayern, «quiere jugar en la Premier League», lo que supone un duro golpe para el Inter
Goretzka quiere fichar por la Premier League
Los Gunners llevan mucho tiempo admirando al exjugador del Schalke, y su interés no es ningún secreto. Al parecer, Mikel Arteta está interesado en añadir más presencia física y liderazgo a su mediocampo, y Goretzka encaja perfectamente en ese perfil. Aunque varios clubes italianos están a la espera, el deseo del jugador de ponerse a prueba en la máxima categoría del fútbol inglés coloca al equipo del norte de Londres en una posición privilegiada. Sin embargo, la competencia sigue siendo dura, ya que su rival local, el Tottenham, también parece estar siguiendo de cerca la situación a medida que se acerca el mercado de fichajes de verano.
- (C)Getty Images
El intento fallido en el último día del plazo
El interés del Arsenal por Goretzka no es nada nuevo; según se informa, el club intentó una audaz oferta de última hora para fichar al centrocampista de 31 años el pasado mes de enero, en el último día del mercado de fichajes. La urgencia se debió a la grave lesión de Mikel Merino, que dejó a Arteta desesperado por encontrar refuerzos a mitad de temporada. A pesar de la presión del cierre del mercado, el acuerdo no se materializó porque el centrocampista ya había dado su palabra a los directivos del Bayern de que terminaría la temporada en Baviera.
El propio jugador se pronunció sobre los rumores a través de las redes sociales para que los seguidores del Bayern supieran cuáles eran sus intenciones a corto plazo. Goretzka admitió que se sentía «honrado» por el interés de los principales clubes internacionales, pero insistió en que su atención inmediata seguía centrada en Múnich. Esta postura profesional evitó una salida precipitada, pero ha sentado las bases para una de las batallas por la agencia libre más esperadas de los últimos tiempos. Al permanecer en el Allianz Arena hasta junio, el veterano centrocampista se asegura una ruptura limpia en lugar de una interrupción a mitad de temporada.
El Inter y la competición italiana
A pesar de la preferencia de Goretzka por Inglaterra, los clubes italianos no se dan por vencidos sin luchar. El Inter se ha convertido en el principal rival, tras una decepcionante campaña en la Liga de Campeones que puso de manifiesto su necesidad de contar con opciones más físicas y experimentadas en el centro del campo. El periodista Christian Falk confirmó el interés de Italia, señalando que la edad de Goretzka no se considera un obstáculo en la Serie A, en comparación con los mercados de Inglaterra o Alemania, más centrados en los jóvenes.
Falk proporcionó detalles sobre la situación en Italia, afirmando: «Es cierto: el Inter de Milán tiene posibilidades de fichar a Goretzka este verano. El Inter ha tenido una mala semana en la Liga de Campeones y ahora está debatiendo qué necesita urgentemente para reforzar su plantilla. Un jugador experimentado como Goretzka, que además es muy físico, podría ayudar a este equipo. En Italia, la edad no es un factor tan importante como en la Bundesliga o en Inglaterra, donde se prefiere invertir en jugadores jóvenes. Por lo tanto, no solo el Inter está interesado, sino también el AC Milan y la Juventus. No estoy seguro de si decidiría ir a la Serie A si también tiene una oferta de la Premier League. Por supuesto, primero necesita una oferta de Inglaterra, y hay que tener en cuenta que tiene 31 años. Sin embargo, he oído que el principal objetivo de Goretzka es la Premier League, pero también está interesado en Italia».
- AFP
La estrategia del Arsenal para el verano
Se espera que la carrera por el fichaje de Goretzka se intensifique a medida que concluya la temporada. Aunque se le ha señalado como protagonista de una importante batalla por su traspaso este verano en la que están involucrados el Inter y el AC Milan, su preferencia por la Premier League, según se ha informado, da al Arsenal la ventaja que necesita. Si los Gunners pueden ofrecer al jugador la oferta concreta que busca, el incondicional del Allianz Arena podría acabar tirando de los hilos en el lado rojo del norte de Londres, satisfaciendo así el deseo de fichaje que Arteta lleva persiguiendo desde enero.
Anuncios