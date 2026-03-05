Getty Images Sport
Traducido por
Igor Tudor elude la pregunta sobre su posible destitución con una extraña defensa de los fracasos del Tottenham tras perder los tres primeros partidos al mando del equipo
- AFP
Otra noche miserable para el Tottenham
El Tottenham se encuentra ahora a un punto de la zona de descenso, con solo nueve partidos por disputar tras otra lamentable derrota. Dominic Solanke les había dado la ventaja al final de la primera parte, pero el panorama cambió por completo antes de que los Spurs pudieran llegar al descanso.
Van de Ven fue expulsado por derribar a Ismaila Sarr como último hombre, y el delantero senegalés empató desde el punto de penalti. Jorgen Strand Larsen adelantó al Palace antes de que Sarr volviera a marcar para sentenciar el partido al borde del descanso.
Tudor se muestra reservado sobre el futuro de los Spurs
Ya se habla de que Tudor podría perder su puesto tras no haber logrado el impacto necesario para reactivar la temporada de los Spurs y guiarlos hacia la permanencia en la Premier League. En la rueda de prensa posterior al partido, se le preguntó al croata si el mundo volvería a verlo en el banquillo del Tottenham, a lo que él simplemente respondió: «Sin comentarios sobre esa pregunta».
Antes de esa pregunta, se le preguntó a Tudor si creía que la jerarquía le permitiría continuar en el cargo. «No pienso en lo que ellos piensan, tengo mi trabajo que hacer y eso es todo», respondió.
- AFP
Tudor vio «cosas interesantes» en sus jugadores.
Tudor admitió que aún podía sacar aspectos positivos del partido, a pesar de que los Spurs ampliaron su racha sin victorias en la Premier League a 11 partidos.
«Quizás suene extraño, pero después de este partido creo más que antes. He visto algo», afirmó. «Tengo que elegir a los jugadores adecuados, porque el barco va en la dirección que quiero y debe ir, y los que están en él pueden quedarse. De lo contrario, pueden abandonar el barco. Así que, cuando los demás jugadores regresen y elija a los adecuados, estoy seguro de que tendremos un buen equipo y volveremos a ganar. No es fácil aceptar la situación en la que nos encontramos ahora, pero es lo que hay».
En declaraciones a la cadena TNT Sports, Tudor añadió: «Fueron dos partidos. Después de la tarjeta roja, fue un segundo partido. En la segunda parte lo intentamos y vi cosas interesantes, pero estoy muy decepcionado, como los aficionados. Tenemos que trabajar duro y creer. Después de este partido, creo más que antes. Sé que suena extraño, pero vi algo en el equipo. Incluso en el vestuario después del partido. Cuando estemos completos y elijamos a los jugadores adecuados, creo que todo irá bien.
He visto buena energía, ganas de hacer cosas, más pasión. La lucha estaba ahí, pero, por desgracia, la tarjeta roja cambió el partido. Quedan nueve partidos por jugar. [Cristian] Romero va a volver, [Kevin] Danso ha estado bien hoy, [Pedro] Porro está totalmente diferente, quizá otros vuelvan. Estaremos bien cuando estemos completos».
¿Qué le depara el futuro al Tottenham?
Tudor espera seguir al frente del Tottenham para el partido del martes contra el Atlético de Madrid, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. A continuación, el equipo visitará Liverpool el próximo domingo en la Premier League, antes de disputar el partido de vuelta contra los hombres de Diego Simeone en casa. Los Spurs cerrarán el mes de marzo, antes del parón internacional, con un partido en casa contra el Nottingham Forest, rival directo por el descenso.
