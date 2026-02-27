Igor Tudor admite que su cargo en el Tottenham es el mayor reto de su carrera, mientras el croata intenta sacar al equipo de la zona de descenso

Los Spurs ocupan actualmente el puesto 16, a solo cuatro puntos de la zona de descenso, cuando quedan 11 partidos por disputar. El futuro de los Spurs en la Premier League está en juego tras una racha de resultados desastrosos durante los meses de invierno que ha dejado al club londinense al borde de un impensable descenso a la Championship. Tudor está decidido a bloquear cualquier distracción externa para garantizar que su plantilla se mantenga centrada en la lucha por la supervivencia.

«Tenemos que centrarnos en nosotros mismos, en lo que podemos hacer, y pensar menos en los demás, eso siempre es bueno y seguirá siéndolo», afirmó Tudor.

A pesar de sus problemas en la liga nacional, los Spurs conocerán el viernes a sus rivales en los octavos de final de la Liga de Campeones. Sin embargo, Tudor prometió no malgastar energías en posibles enfrentamientos glamurosos con pesos pesados continentales como el Atlético de Madrid o el Galatasaray, dada la precaria situación del club en la tabla de la liga. El entrenador interino mantendrá la vista puesta en el objetivo hasta que la permanencia esté matemáticamente asegurada.

«No pienso demasiado en el sorteo. Si me preguntas si espero el sorteo de mañana, para mí no cambiará nada», añadió Tudor.