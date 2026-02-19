ICONOS: Fabio Grosso, el insólito héroe italiano del Mundial

Tras su impacto contra Australia y Alemania, Grosso dejó su huella en el partido más importante del torneo: la final del Mundial, y lo hizo en el momento más importante al marcar el decisivo quinto penalti en la tanda.

«¿Por qué yo?», fue la respuesta instintiva de Grosso a Lippi cuando el entrenador le dijo que sería el quinto en lanzar un penalti después de Pirlo, Materazzi, Daniele De Rossi y Del Piero. Totti había sido sustituido y, aunque el delantero Luca Toni, fichado por la Juventus, y el capitán Cannavaro eran opciones, Lippi confió la responsabilidad a su poco conocido lateral izquierdo.

«Tú eres el hombre del último minuto», fue la respuesta de Lippi, dicha con gran convicción y sin vacilar, en referencia a la heroicidad de Grosso en la ronda anterior. Pero él no era precisamente un especialista en penaltis. Antes de aquella noche en Berlín, su último penalti había sido cinco años antes, en 2001, cuando jugaba en el Chieti de la Serie C2, la cuarta división del fútbol italiano.

En esos momentos, con los ojos de millones de personas puestos en ti, sabiendo que la alegría o el dolor, el sueño o la pesadilla dependen únicamente de lo que hagas en los próximos segundos, la presión puede consumirte. La línea entre el fracaso y la inmortalidad es muy delgada.

«Intenté por todos los medios mantener la calma interior», recordó Grosso en una entrevista con el sitio web de la FIFA. «En momentos como ese, la experiencia cuenta poco o nada. Sin duda, se necesitan habilidades técnicas, pero más que nada, hay que ser capaz de alcanzar un estado mental particular en los momentos previos a la carrera».

El recuerdo de esos momentos sigue vivo para los aficionados italianos, incluso después de tanto tiempo. El lento caminar de Grosso, tratando de aislarse de todo y de todos, antes de coger el balón con la mano y colocarlo cuidadosamente en el punto de penalti. Lippi se quita las gafas y se seca los ojos, mientras que otros en el banquillo no quieren mirar. Cannavaro permanece inmóvil, como lo ha estado durante los cuatro penaltis lanzados por sus compañeros. Pirlo lo abraza por detrás. Las cámaras vuelven a Grosso, que se gira hacia el árbitro y luego vuelve a enfocar, sin mirar a nadie, ni a Fabien Barthez ni a la esquina de la portería. Su mirada parece perdida, sin puntos de referencia. Se pasa rápidamente la lengua por el labio inferior, mira brevemente hacia arriba, toma una larga carrera y lanza un tiro perfecto, alto, fuerte y cruzado, que deja a Barthez sin opciones al lanzarse a su derecha. Un gol ganador que venció a Francia, la némesis definitiva de Italia, y puso a los Azzurri en el trono.

«Siempre recordaré que puse fin a la maldición que pesaba sobre Italia en los grandes torneos y, en particular, en los partidos que terminaban en la prórroga o en los penaltis», dijo Grosso sobre el momento que le dio la victoria. «Desde la final del Mundial de 1994 hasta los cuartos de final de Francia 98, pasando por la sensacional final de la Eurocopa 2000, sin olvidar Italia 90 y el Mundial de Japón y Corea del Sur en 2002. Estábamos un poco preocupados antes del último partido en Alemania en 2006, pero logramos mantener la calma y el señor Lippi nos echó una mano decisiva para recuperar la confianza en nosotros mismos».