Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL
Mark Doyle y Nicolás De Marco

Ibrahima Konate está muy por debajo del nivel del Real Madrid: el defensor de Liverpool, que está sin contrato, causaría grandes problemas a la defensa de los españoles

La previa del encuentro de la Liga de Campeones entre el Liverpool y el Real Madrid el martes se ha centrado, como era de esperar, en Trent Alexander-Arnold, quien regresa a Anfield menos de seis meses después de despedirse de manera emotiva. No está claro si el lateral derecho será titular para los visitantes, ni tampoco cómo será recibido por los locales, dado el carácter polémico de su salida.

Lo que todos los aficionados del Liverpool estarían de acuerdo, sin embargo, es que Alexander-Arnold se echa de menos en Merseyside, con Conor Bradley y Jeremie Frimpong luchando por llenar el considerable vacío que dejó en el equipo de Arne Slot. De hecho, ¡el mediocampista multi-talentoso Dominik Szoboszlai ha sido, posiblemente, el mejor jugador del Liverpool en el puesto de lateral derecho esta temporada!

Aún así, aunque la narrativa previa al partido ha girado en torno al regreso de Alexander-Arnold, es probable que Ibrahima Konate tenga un papel mucho más importante en el desenlace del juego, con el defensor bajo presión para demostrar su valía - a ambos equipos...

¡Únete al canal oficial de GOAL en Español en WhatsApp!
Únete ahora
  • Trent Alexander-Arnold(C)Getty images

    No es la misma situación

    Cuando Madrid visitó Anfield por última vez hace un año, ya había especulaciones de que Alexander-Arnold estaba destinado al Santiago Bernabéu. Es una historia inquietantemente similar esta vez, con Konate siendo fuertemente vinculado con un movimiento a Madrid cuando su contrato expire el próximo verano.

    La gran diferencia entre las dos situaciones, sin embargo, es que mientras los aficionados del Liverpool estaban desesperados por que Alexander-Arnold firmara un nuevo contrato, no hay el mismo clamor por que el club haga todo lo posible para convencer a Konate de quedarse. Los seguidores quisieran que extendiera su contrato, por supuesto. Además de protagonizar el triunfo del título de la Premier League de la temporada pasada, Konate también es un personaje muy agradable que se considera una presencia muy positiva, dentro y fuera del campo.

    Liverpool también detestaría perder otro jugador ante el Madrid - y esta vez por absolutamente nada después de que lograron recuperar 10 millones de euros (£8m/$11m) por Alexander-Arnold para que pudiera representar a Madrid en el Mundial de Clubes. Sin embargo, aunque perder una gran tarifa de transferencia indudablemente sería un duro golpe, hay un sentimiento creciente en Anfield de que Konate no sería una gran pérdida desde una perspectiva puramente deportiva.

    De hecho, se podría argumentar fácilmente que Liverpool ya está pagando un precio muy alto por no haber reemplazado preventivamente a Konate antes del cierre del mercado de transferencias de verano.

    • Anuncios
  • Newcastle United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Por todos lados'

    Los propietarios del Liverpool, Fenway Sports Group, fueron justamente alabados por aflojar las cuerdas del bolso durante el verano y gastar más de £400m ($525m) en fortalecer el equipo del primer equipo. Sin embargo, los campeones ahora están contando el costo de no haber concretado un acuerdo por Marc Guehi mucho antes de que Crystal Palace diera marcha atrás en la transferencia el día de la fecha límite.

    Recuerden, en ese momento, la forma de Konate ya se había convertido en una enorme causa de preocupación, con el francés presentando dos actuaciones desastrosas en los partidos de la Premier League contra Bournemouth y Newcastle. Como dijo la leyenda del Liverpool, Jamie Carragher, en Sky Sports después del espectáculo de terror de Konate en St. James Park, "Él ha estado por todos lados [esta temporada]. No estuvo para nada a la altura esta noche. Absolutamente me estremezco al pensar dónde estaría el Liverpool sin Virgil van Dijk."

  • Liverpool v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Algunos de ustedes olvidan demasiado rápido'

    Konate, por supuesto, siempre ha argumentado que no recibe el crédito que merece debido a la grandeza de Van Dijk, por lo que no fue una sorpresa verlo apuntar a sus críticos después de que Liverpool mantuviera el arco en cero consecutivamente contra Arsenal y Burnley.

    "El problema es que algunos de ustedes olvidan demasiado rápido," escribió Konate en las redes sociales el 16 de septiembre, en lo que fue una clara referencia a su contribución al triunfo del título 2024-25. El problema para Konate, sin embargo, es que ya no estamos hablando de un par de actuaciones cuestionables al inicio de la temporada. Ahora es noviembre y está rindiendo de manera más errática que nunca.

  • Galatasaray A.S. v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    Accidente a punto de suceder

    Konate siempre ha sido propenso a errores, particularmente en posesión, pero hubo suficiente evidencia la temporada pasada para sugerir que estaba cerca de alcanzar el tipo de confiabilidad que se espera de un defensor verdaderamente de clase mundial. Sin embargo, se ha convertido en una absoluta responsabilidad con el balón esta temporada, y está perjudicando a Liverpool, literalmente en el caso de Alisson Becker, quien se lesionó contra el Galatasaray mientras realizaba una salvada que se vio obligado a hacer tras una calamitoso error de Konate en el mediocampo.

    Como haría cualquier entrenador de primer nivel, Slot saltó en defensa de Konate, señalando que no era el único Red cometiendo errores estúpidos. Está cometiendo más que la mayoría, sin embargo, y lo que realmente preocupa es que también está siendo superado físicamente y en velocidad de forma regular esta temporada.

    Por ejemplo, en la derrota por 2-1 en Crystal Palace que provocó la mala racha de Liverpool de seis derrotas en siete partidos, Konate no tuvo respuesta a la fisicalidad de Jean-Phillipe Mateta, mientras que quedó rezagado durante la derrota ante Brentford frente a la velocidad de Kevin Schade.

    "Konate en la primera mitad no sabía lo que estaba haciendo," Michael Owen le dijo a SPORTbible después del revés en Selhurst Park. "Y no puedo decir que fuera por falta de ritmo o cansancio porque ya hemos visto una o dos actuaciones como esa de él esta temporada."

  • FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Segundas pensamientos

    Konate se pareció más a su antiguo yo en la victoria de refuerzo moral del sábado sobre el Aston Villa, pero, una vez más, su distribución estuvo lejos de ser impecable, mientras que también fue superado con demasiada facilidad en un par de ocasiones. Por lo tanto, es revelador que los informes más recientes que han salido de Madrid afirmen que no todos en el club están convencidos de la idea de fichar a Konate - particularmente porque su compañero de equipo en Francia, Dayot Upamecano, también está a punto de convertirse en agente libre al final de la temporada.

    Recuerda que el sueño de fichaje de central de Madrid era William Saliba, así que su decisión de extender su estadía en el Arsenal fue un duro golpe para los Blancos, que no están acostumbrados a perderse sus principales objetivos de transferencia.

    Konate tiene muchas cualidades y es una figura formidable cuando está completamente concentrado, pero simplemente no es tan consistente, sereno o rápido como su compatriota Saliba, por lo cual Madrid está considerando a varios otros candidatos potenciales para jugar junto a Dean Huijsen en su defensa de nueva apariencia la próxima temporada.

    Por lo tanto, será fascinante ver cómo se desempeña contra sus posibles nuevos empleadores en Anfield. 

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-TRAININGAFP

    Choque crucial

    Anteriormente en la temporada, el exdelantero del Liverpool John Aldridge afirmó que Konate estaba jugando como si su mente ya no estuviera en el trabajo, con la obvia implicación de que la cabeza del defensor había sido girada por la perspectiva de un traslado a Madrid, de manera similar a como Alexander-Arnold fue acusado de 'desconectarse' mentalmente después de una actuación atroz contra el Manchester United en enero.

    Ciertamente no está más allá de los límites de la posibilidad que Konate, al menos, haya sido distraído por las conversaciones contractuales en curso y la incertidumbre resultante sobre su futuro, incluso si se lo tomó a la ligera el mes pasado cuando bromeó que Kylian Mbappe lo estaba llamando "cada dos horas" para unirse a él en el Bernabéu. 

    También está la posibilidad de que se haya sentido molesto por el movimiento del Liverpool por Guehi, que bien podría resurgir en enero, dado el desastroso rendimiento de Konate en los últimos dos meses.

    Aún así, ni la concentración ni la motivación probablemente sean problemas para él en Anfield el martes. Todas las miradas inevitablemente estarán puestas en Alexander-Arnold, pero este realmente es un juego crucial en la carrera de Konate, porque si le recuerda al Liverpool por qué vale la pena mantenerlo, también convencerá a Madrid de que todavía vale la pena ficharlo.

Premier League
West Ham crest
West Ham
WHU
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Primera División
Girona crest
Girona
GIR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA