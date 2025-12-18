Hugo Ekitike está listo para demostrar que puede convertirse en la figura de Liverpool después de Mohamed Salah

Salah, sin embargo, no solo fue incluido; contribuyó con una asistencia muy significativa que no solo permitió a Hugo Ekitike anotar el segundo gol decisivo para los anfitriones, sino que también hizo que el extremo rompiera el récord de Wayne Rooney por la mayor cantidad de participaciones directas en goles para un solo club en la historia de la Premier League. Fue, por lo tanto, un recordatorio muy oportuno de cuánto ha dado Salah al Liverpool, y cuánto todavía tiene por ofrecer, razón por la cual, a pesar de los mejores esfuerzos de Jamie Carragher, el jugador de 33 años fue aplaudido tanto al entrar como al salir del campo.

Sin embargo, Salah no fue el único jugador ovacionado en Anfield el sábado. El nombre de Ekitike también resonó por todo el estadio cuando fue retirado por calambres con 12 minutos restantes, lo que solo sirvió para demostrar que no hay jugador mejor situado en este momento para liderar el ataque del Liverpool mientras Salah está ausente, o sucederlo como la imagen del club.