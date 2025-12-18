+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Mark Doyle y Nicolás De Marco

Hugo Ekitike está listo para demostrar que puede convertirse en la figura de Liverpool después de Mohamed Salah

Mohamed Salah se despidió de Anfield el sábado, pero ¿fue definitivo? El hecho de que hubiera llegado al campo fue claramente una señal positiva. Después del extraordinario ataque de Salah contra Arne Slot y el club el fin de semana anterior, había un temor muy real de que 'El Rey Egipcio' ni siquiera estuviera en la plantilla para el último encuentro de Liverpool antes de que se dirigiera a la Copa Africana de Naciones en Marruecos.

Salah, sin embargo, no solo fue incluido; contribuyó con una asistencia muy significativa que no solo permitió a Hugo Ekitike anotar el segundo gol decisivo para los anfitriones, sino que también hizo que el extremo rompiera el récord de Wayne Rooney por la mayor cantidad de participaciones directas en goles para un solo club en la historia de la Premier League. Fue, por lo tanto, un recordatorio muy oportuno de cuánto ha dado Salah al Liverpool, y cuánto todavía tiene por ofrecer, razón por la cual, a pesar de los mejores esfuerzos de Jamie Carragher, el jugador de 33 años fue aplaudido tanto al entrar como al salir del campo.

Sin embargo, Salah no fue el único jugador ovacionado en Anfield el sábado. El nombre de Ekitike también resonó por todo el estadio cuando fue retirado por calambres con 12 minutos restantes, lo que solo sirvió para demostrar que no hay jugador mejor situado en este momento para liderar el ataque del Liverpool mientras Salah está ausente, o sucederlo como la imagen del club.

    Isak 'mucho mejor' que Ekitike

    En septiembre, el exentrenador asistente del Manchester United, Rene Meulensteen, consideró que a pesar del fuerte comienzo de Ekitike en su carrera en el Liverpool (tres goles en sus primeros tres partidos), tendría que acostumbrarse a estar en el banquillo tan pronto como Alexander Isak estuviera completamente en forma porque su compañero delantero era "un jugador mucho mejor y más completo con más experiencia en la Premier League".

    En ese momento, muy pocas personas habrían estado en desacuerdo con el holandés. Era obviamente imposible disputar la afirmación de que el exdelantero del Newcastle, Isak, tenía más experiencia que el francés. De hecho, la cantidad de dinero que Liverpool pagó por Ekitike (£69 millones) levantó muchas cejas en Anfield, dado que aún no había sido convocado por Francia y venía de solo una buena temporada en Alemania con el Eintracht Frankfurt.

    Potencial similar al de Haaland

    Sin embargo, el tamaño del monto nunca molestó a Ekitike. Estaba completamente convencido de que era lo suficientemente bueno como para brillar en la Premier League, y el Liverpool también lo estaba.

    Aunque podría haber parecido que los Reds se movieron por Ekitike para forzar al Newcastle a dejar que Isak saliera de St. James' Park, habían estado siguiendo al francés durante algún tiempo. El director de investigación Will Spearman había descubierto que, desde una perspectiva estadística, Erling Haaland y Kylian Mbappe eran los únicos delanteros que habían mostrado 'mayor potencial a una edad comparable', y se creía que Slot era el entrenador perfecto para sacar el máximo absoluto de Ekitike.

    Las primeras señales son ciertamente muy alentadoras, porque mientras la influencia de Florian Wirtz crece con cada semana que pasa, Ekitike indudablemente ha demostrado ser la mejor incorporación a la plantilla del Liverpool durante los primeros cuatro meses de la temporada.

  • Igualando el inicio de Salah

    Para poner el impacto instantáneo de Ekitike en Merseyside en contexto, el jugador de 23 años ha marcado tantos goles en sus primeros 10 partidos como titular para el Liverpool (siete) como Salah durante su campaña récord de 2017-18, con solo Daniel Sturridge habiendo logrado más (ocho).

    Después de dos dobles consecutivos contra Leeds United y Brighton, Ekitike también tiene ahora 10 goles en todas las competiciones, el doble que cualquier otro jugador del Liverpool, lo cual es muy impresionante considerando que ha comenzado siete partidos en el banco. 

    "Es muy clínico," dijo el capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, a los reporteros el sábado. "No ha sido una temporada fácil, pero que él llegue y produzca estos números es excelente. Es algo que necesitamos."

    De hecho, los días de Ekitike quedándose fuera de la alineación titular de Slot para dar cabida a Isak en su desesperada búsqueda por volver a estar en forma ya probablemente han terminado, especialmente con Salah fuera por la Copa Africana de Naciones y Cody Gakpo lesionado.

    'En mi espalda'

    No importa cómo Liverpool quiera alinearse durante un periodo festivo que es absolutamente crucial para sus esperanzas de dar un giro a su temporada, Ekitike tiene que jugar desde el primer minuto - ya sea en la banda, en conjunto con Isak o en lugar del fichaje récord británico.

    Puede haber habido dudas legítimas sobre su actitud tras una expulsión contra Southampton en la Carabao Cup que el normalmente reservado Slot calificó de "innecesaria y estúpida," pero Ekitike se disculpó por la idiotez de recibir una segunda amarilla por quitarse la camiseta mientras celebraba su gol de la victoria y, lo que es más importante, aprendió de ello.

    Está claro que es un personaje exuberante y expresivo, lo que significa que le cuesta ocultar su frustración en el campo, pero no ha habido más señales de egocentrismo en las últimas semanas, solo un esfuerzo sostenido para cumplir con lo que Slot le pide.

    "Como jugador, a veces estás molesto, ya que puede ser irritante," dijo Ekitike al Daily Mail, "pero sé que [el entrenador] quiere lo mejor para mí y quiere lo mejor para el equipo. Diría que está encima de mí, pero no es algo malo. Solo quiere ayudarme, así que no lo tomo a mal. Quiere que dé más y más." Y, para crédito de Ekitike, su rendimiento general ha aumentado.

    Más que solo goles

    Solo Haaland está promediando más goles por cada 90 minutos en la Premier League de esta temporada que Ekitike, pero ni siquiera es solo una cuestión de tasa de goles. Su influencia en el juego del Liverpool está aumentando con cada semana que pasa.

    En marcado contraste con el dolorosamente ineficaz Isak, está teniendo más y más toques, y cada vez más tiros - lo que ahora hace que la afirmación de Meulensteen de que el sueco es el jugador más "completo" parezca sorprendentemente fuera de lugar.

    Incluso Slot ha admitido que Ekitike tiene ese 'factor X' que hace que los aficionados - e incluso los entrenadores - se pongan de pie. Quizás más importante que cualquier otra cosa, está dispuesto a entregarse al máximo por la causa, como se subraya con su retirada forzada por calambres contra el Brighton.

    "Los goles que anotó fueron buenos goles pero hubo otros momentos en los que pensé '¡wow!'" dijo Slot en Match of the Day. "Y eso, por supuesto, es por lo que lo queríamos, aparte de los goles. Así que es bueno ver que él y otros que llegaron en el verano están mejorando. Tuvieron que adaptarse a la Premier League, a esa intensidad, porque todos eran jóvenes excepto Alex (Isak), pero veo que todos están progresando.

    "Así que, aunque Hugo tuvo calambres, puedo asegurarles que hoy hizo probablemente el doble que en los partidos al comienzo de la temporada donde también tuve que sacarlo por calambres."

    ¿Heredero al trono?

    El punto básico de Slot es que hay aún más por venir para Ekitike, lo cual es un pensamiento aterrador para los oponentes de la Premier League, pero una fuente de gran consuelo para Liverpool en lo que sigue siendo un tiempo complicado. Los resultados de los Reds han mejorado en las últimas semanas, pero aún no se parecen en nada a la fuerza imparable que esperábamos ver después de un verano de gastos sin precedentes, y aunque Slot insiste en que la situación de Salah se ha resuelto, sigue habiendo una atmósfera de incertidumbre en Anfield.

    Sin embargo, hay algunas razones para el optimismo. La defensa finalmente parece estar funcionando y solo parece cuestión de tiempo antes de que el buen trabajo de Wirtz sea recompensado con más goles y asistencias.

    Con el tiempo, Isak también podría terminar justificando su alta tarifa de transferencia, pero afortunadamente para Liverpool, Ekitike ya lo ha hecho y, de hecho, parece eminentemente capaz de demostrarse como una compra de ganga. No hace falta decir que es poco probable que siquiera se acerque a igualar los logros de Salah en Anfield, pero cuando el Rey Egipcio se marche, Ekitike bien podría ser el siguiente en la línea para el trono.

