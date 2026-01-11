Getty Images Sport
El hijo de Zlatan Ibrahimovic, Maximilian, está en conversaciones para dejar el AC Milan por OTRO de los antiguos clubes de su padre después de dejar clara su preferencia de transferencia
El hijo de Zlatan, Maximilian, en conversaciones para salir del Milan.
La publicación holandesa De Telegraaf ha informado que el cuatro veces campeón de la Liga de Campeones Ajax ha iniciado conversaciones con el Milan sobre la posibilidad de fichar a Maximilian Ibrahimovic en calidad de préstamo con opción de compra.
El informe sostiene que Maximilian, quien actualmente juega para el equipo U23 del Milan, ha mantenido conversaciones con varios equipos de la Eredivisie, pero su preferencia sería vestir la famosa camiseta blanca y roja del Ajax.
La historia de De Telegraaf concluye diciendo que el Ajax planea alinear a Maximilian, quien juega como extremo izquierdo, en sus partidos de la academia juvenil, mientras también le permite entrenar junto al primer equipo de Fred Grim.
Maximilian, quien actualmente tiene contrato con el Milan hasta 2027, recibió su primera convocatoria al primer equipo de Massimiliano Allegri en la derrota de la semifinal de la Supercopa Italiana en diciembre contra el Nápoles, donde fue suplente no utilizado.
- AFP
Siguiendo un camino similar al de su padre
Si Milán y Ajax acuerdan un trato en la ventana de transferencias de invierno, el movimiento vería a Maximilian seguir los pasos de su padre Zlatan, quien pasó tres años con el club más exitoso de los Países Bajos entre 2001 y 2004.
Zlatan, que ahora es asesor senior de Milán después de finalizar su brillante carrera profesional en 2023, anotó 48 goles en 110 apariciones para Ajax, ganando cuatro importantes títulos con el club, incluidos dos títulos de la Eredivisie.
El jugador de 44 años se unió luego a la Juventus en el verano de 2004, pero después de anotar solo 26 veces en 96 apariciones, el delantero cambió Turín por Milán al unirse al Inter en 2006.
Zlatan disfrutó de mayor éxito en el Inter, anotando 66 goles en 117 apariciones en todas las competiciones para los Nerazzurri y levantando otros cinco títulos, incluidos tres títulos consecutivos de la Serie A entre 2006 y 2009.
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previas de expertos, predicciones basadas en datos e información ganadora con GOAL Tips on Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!
Zlatan se recuperó de su problemática etapa en Barcelona en el Milan.
Después de un desafortunado paso por el Barcelona que lo vio enfrentarse famosamente con el entonces entrenador Pep Guardiola, Zlatan luego tuvo su primera etapa con el Milan en 2010, anotando 56 goles en 85 partidos antes de unirse al Paris Saint-Germain solo dos años después.
En el apogeo de su carrera, Zlatan anotó increíbles 156 goles en 180 apariciones en París, ganando 12 títulos importantes, incluidos cuatro títulos de la Ligue 1 y dos Copas de Francia.
Con ganas de una nueva experiencia en Inglaterra, Zlatan se reunió con su antiguo jefe del Inter, José Mourinho, en el Man Utd, encontrando la red en 28 ocasiones en una campaña 2016-17 que vio al equipo ganar tanto la Europa League como la Carabao Cup.
Zlatan completó su carrera pasando dos temporadas con el equipo de la Major League Soccer LA Galaxy entre 2018 y 2019, antes de regresar al Milan para anotar 37 goles más en un período de cuatro años con el Rossoneri.
- Getty Images Sport
El astro sueco se convirtió en el goleador más veterano de la Serie A a los 41 años.
Desafiando la edad y las expectativas durante tanto tiempo, después de haberse convertido en el goleador más viejo de la Serie A a la edad de 41 años tras anotar contra el Udinese en marzo de 2023, Zlatan decidió colgar las botas al final de la campaña 2022-23.
Zlatan también se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos de Suecia tras marcar 62 veces en 122 partidos entre 2001 y 2023. Fue convocado de nuevo al equipo nacional en 2021, cinco años después de haber anunciado su retiro del fútbol internacional, antes de poner fin a su asociación dos años después.
Aunque queda por ver si el hijo de Zlatan, Maximilian, hará el cambio de Milán a Ajax, ambos clubes esperarán mantener su buen estado de forma durante el período de enero.
Milán, que solo ha perdido una vez en la Serie A esta temporada, volverá a la acción cuando viajen al Como de Cesc Fàbregas el próximo jueves, mientras que el Ajax hará el viaje a AZ Alkmaar en los octavos de final de la Copa de los Países Bajos un día antes.
Anuncios