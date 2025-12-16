Hidden Gems FC: Didier Drogba, Luca Toni y los 10 mejores jugadores tardíos del fútbol

Después de ser liberado por el club de su ciudad natal, Sheffield Wednesday, a los 15 años, Vardy terminó trabajando en Trulife mientras ganaba £30 a la semana jugando para Stocksbridge Park Steels. A los 23 años, hacía mucho tiempo que había renunciado a la idea de convertirse en profesional.

Sin embargo, su carrera comenzó a despegar después de ser fichado por Halifax Town en el verano de 2010, con Vardy disfrutando de un año prolífico en The Shay que le valió un traslado a Fleetwood Town, que en ese momento jugaba en la quinta división del fútbol inglés. Vardy tuvo una temporada de debut aún mejor con The Fisherman en la Conference Premier y fue fichado por el equipo del Championship Leicester City a los 25 años.

El resto de su historia es conocida por casi todos, con Vardy jugando un papel fundamental en el triunfo más notable del título en la historia de la Premier League al anotar 24 veces en la campaña soñada de los Foxes en 2015-16.

Finalmente dejó Leicester en el verano de 2025, después de 200 goles en 500 apariciones para el club, pero ahora está causando sensación en la Serie A con Cremonese, subrayando que el amor de Vardy por el juego sigue siendo tan fuerte como siempre. De hecho, si alguien es prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para perseguir tus sueños, ese es Jamie Vardy.