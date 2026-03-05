Hidden Gems FC: Cómo Gift Orban salió de la pobreza extrema para convertirse en una máquina goleadora europea

Orban se crió en el estado nigeriano de Benue con su padre, mientras que su madre residía en Togo, y comenzó a jugar al fútbol rodeado de imágenes que ningún niño debería tener que presenciar.

«Soy un niño de la calle», declaró a Sporza durante su etapa en Bélgica, jugando en el Gent. «Empecé a jugar al fútbol cuando era un niño en los suburbios de Lagos. La gente se hacía daño, bajo los efectos del alcohol y las drogas... Hace poco estuve en Bruselas con un amigo durante unos días. Cuando volvimos a nuestro coche, lo habían saqueado por completo. Dinero, tarjetas bancarias, pasaporte... Mi amigo estaba aterrorizado, pero ¿yo? Yo solía vivir cosas así todos los días».

Orban se alimenta de las dificultades que enfrentó cuando era joven y tal vez aún las recuerde, aunque está decidido a marcar la diferencia para garantizar que otros no tengan que pasar por circunstancias similares.

«Fue muy duro y prefiero no hablar de ello. Mis problemas, no puedo explicártelos», declaró a L'Equipe. «No lo entenderías, porque naciste en Europa. Si eres pobre en Francia, el Estado puede ayudarte, hay fundaciones y organizaciones benéficas. En África, nadie te da nada y te mueres de hambre. Por eso todos queremos jugar al fútbol.

En Benue, si tu familia no tiene dinero, la vida es imposible. Eso es lo que me motiva. No quiero volver a pasar por eso nunca más. Teníamos que buscar nuestra propia comida, todos los días. Ahora quiero ayudar a todos los pobres, a los huérfanos, a cualquiera que tenga una vida como la mía o incluso más dura».

«¿Sabes lo que es la pobreza?», añadió. «La pobreza en Europa y en África no es ni siquiera comparable. Duermes en ciertos lugares, es insoportable. Luego te despiertas y no hay nada que comer».