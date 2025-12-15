Hidden Gems FC: 25 talentos emergentes listos para convertirse en superestrellas

Cuando Antoine Semenyo se dirige al interior después de su calentamiento para los partidos en el Estadio Vitality, siempre hace una breve parada. Al lado del banquillo del Bournemouth, se encuentra el Pastor John, con quien Semenyo ora una vez más justo antes de comenzar el partido. Sin embargo, su fe debe haber sido severamente puesta a prueba durante sus primeros años. Mientras Semenyo pasaba por varios equipos amateurs - Kingfisher, Erith & Belvedere, y Bromley, por ejemplo - fue descubierto innumerables veces por los equipos principales de Londres. Arsenal, Tottenham, Crystal Palace, Fulham y Millwall todos le ofrecieron a Semenyo una prueba, pero todos finalmente lo rechazaron.

"Estaba extremadamente frustrado," dijo Semenyo a The Athletic. “Cada tres meses me descubrían, y después de una prueba, me rechazaban nuevamente. Cuando tenía 15 años y Palace me dijo que no me iban a fichar, fue la gota que colmó el vaso. Estaba llorando en el coche y pensé entonces, 'Sabes qué, me rindo. No voy a jugar al fútbol por un año'."

Semenyo efectivamente abandonó el deporte durante un año, pero después de que su tío le instara a intentarlo una vez más, recibió una última oportunidad en la Wiltshire Sports Academy en Swindon. Semenyo anotó más de 50 goles desde el mediocampo, y finalmente consiguió un traslado al Bristol City. Todavía tuvo que demostrar su valía en tres diferentes cesiones, pero cuando finalmente se destacó en Ashton Gate, todo encajó, ya que Semenyo jugó 125 partidos para los Robins, contribuyendo con un gol en 42 ocasiones.

El Bournemouth llamó a su puerta en enero de 2023 y Semenyo se ha desarrollado gradualmente en uno de los jugadores más peligrosos de ataque de la Premier League. Ahora con 25 años, y con seis goles y tres asistencias en su haber esta temporada, se le vincula con un movimiento de invierno al Liverpool o al Manchester City, con ambos clubes dispuestos a pagar la cláusula de rescisión de £65 millones del internacional ghanés.