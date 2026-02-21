Getty Images Sport
«¡Hemos sido el mejor equipo de esta liga!». El entrenador del Brentford, Keith Andrews, resta importancia a la derrota ante el Brighton con una afirmación audaz
La buena racha del Brentford se acaba ante el Brighton
El Brentford llegó al partido del sábado tras sumar 20 puntos en sus últimos 10 encuentros, más que ningún otro equipo de la Premier League. Sin embargo, los Bees se desmoronaron ante un Brighton que se fue al descanso con una ventaja de 2-0. Gómez marcó el primer gol tras un disparo de Ferdi Kadioglu que se estrelló contra el poste, y Welbeck hizo el 2-0 tras un grave error de Nathan Collins. El defensa acababa de saltar al campo, tras sustituir al lesionado Aaron Hickey, pero falló en el despeje y le dio a Welbeck una oportunidad de oro que este no iba a dejar escapar.
Andrews hace una audaz afirmación sobre el Brentford
Andrews habló sobre su equipo tras la derrota y restó importancia al resultado. Destacó el excelente historial reciente de su equipo y se negó a mostrarse demasiado pesimista, declarando al programa Match of the Day de la BBC: «Creo que en la primera parte no alcanzamos el nivel que hemos mantenido de forma bastante constante. Hemos estado rindiendo a un alto nivel y hoy no lo hemos hecho. La segunda parte fue una gran mejora. Demostramos mucho en la segunda parte. No pudimos aprovechar la oportunidad lo suficientemente pronto como para causarles problemas. En general, ha sido un día decepcionante. Mi mensaje general es que hemos sido el mejor equipo de esta liga en los últimos 10 partidos y 45 minutos de fútbol no definirán lo que hemos hecho ni lo que haremos en el futuro».
Milner celebra un hito
El partido también supuso la 654.ª aparición en la Premier League de la estrella del Brighton James Milner, que batió el récord de Gareth Barry, y se mostró feliz de celebrar la ocasión con los tres puntos. «Estoy encantado con la victoria. Hoy era un partido que teníamos que ganar sí o sí y creo que últimamente no hemos tenido la suerte y los resultados que probablemente merecíamos por el rendimiento que hemos tenido», declaró. La semana pasada hicimos un buen partido en Villa y encajamos un gol en el último minuto, así que estoy encantado por los chicos. La unión y la lucha que hemos demostrado para seguir adelante, desde el entrenador hasta el último jugador, para seguir creyendo y, con suerte, eso nos permita terminar la temporada de forma buena y sólida».
Milner también habló sobre su récord de partidos jugados y, cuando le preguntaron por el secreto de su éxito, respondió: «El trabajo duro. La gente que me rodea. Los sacrificios que mi familia y mis amigos han hecho durante todo este tiempo. La gente con la que he trabajado, los fisioterapeutas, los científicos deportivos, los jugadores con los que he jugado y de los que he aprendido, desde Nigel Martyns y gente como él hasta los jóvenes que ahora son lo suficientemente jóvenes como para ser mis hijos.
Pero ellos te mantienen joven y te siguen empujando, y tú solo quieres estar ahí para ayudarles y animarles a alcanzar su potencial lo antes posible. Es un grupo de chicos estupendo, un vestuario fantástico y un gran entrenador que estoy seguro de que va a tener una carrera brillante en el futuro. Es genial trabajar con este club y estoy encantado de que hayamos conseguido la victoria hoy».
¿Qué viene después?
El Brentford esperará recuperarse en su próximo partido contra el Burnley, que atraviesa una mala racha. Los Clarets ocupan el puesto 19 de la tabla, pero el sábado dieron la sorpresa al marcar un gol en el tiempo de descuento que les permitió llevarse un punto del campo del Chelsea.
