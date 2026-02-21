«¡Hemos desperdiciado cuatro puntos!» - Liam Rosenior, furioso tras el empate del Chelsea ante el Burnley

Zian Flemming remató de cabeza un córner de James Ward-Prowse en el minuto 93 para dar a los Clarets, amenazados por el descenso, un valioso punto en Stamford Bridge, después de que el equipo local se hubiera adelantado pronto en el marcador gracias a Joao Pedro. La expulsión de Wesley Fofana tuvo un impacto en el nervioso final del partido y el Burnley aprovechó una oportunidad in extremis para salir del oeste de Londres con un punto.

El empate significó que el Chelsea había perdido 19 puntos desde posiciones ganadoras en la liga esta temporada, 17 de ellos en casa. Este tipo de estadísticas convierten lo que podría haber sido una lucha por el título en una batalla solo por clasificarse para la Liga de Campeones. Rosenior se enfureció por la incapacidad de su equipo para mantener los tres puntos después de quedarse con diez hombres a menos de 20 minutos del final.

El empate 1-1 contra el equipo de Scott Parker, decimonoveno clasificado, siguió a una capitulación tras ir ganando 2-0, que permitió al Leeds, otro equipo que lucha por evitar el descenso, salir de Stamford Bridge con un punto a principios de este mes. Estos dos resultados han puesto fin a lo que había sido un buen comienzo bajo la dirección de Rosenior hasta ese momento.