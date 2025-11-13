Getty Images Sport
'He perdonado a José Mourinho' - Ex extremo del Real Madrid habla sobre el conflicto con el entrenador portugués después del famoso comentario sobre Zinedine Zidane y Diego Maradona
Leon revisita el conflicto con Mourinho en el Real Madrid
El ex extremo del Madrid ha reflexionado sobre su difícil relación con el entrenador Mourinho durante su tiempo juntos en el Santiago Bernabéu, más de 14 años después de su famoso desencuentro. Hablando en El Cafelito, el actual centrocampista del Real Murcia revisó la controversia que estalló cuando Mourinho minimizó públicamente su importancia para el equipo con un comentario brutal que lo comparaba desfavorablemente con Zidane y Maradona.
"Parece que la gente está hablando de Zidane o Maradona," dijo Mourinho en ese momento cuando se le preguntó por qué Leon no había sido seleccionado para un choque de la Liga de Campeones contra el Auxerre. "Hace un par de días estaba jugando en el Getafe." El comentario hizo titulares instantáneamente, convirtiendo a Leon en el símbolo del enfoque de mano dura de Mourinho y provocando un amplio debate entre los aficionados del Madrid.
Leon, quien se unió al Madrid en 2010 por €10 millones tras un impresionante período en el Getafe, vio sus oportunidades desvanecerse rápidamente. Llegaría a hacer solo 14 apariciones bajo Mourinho antes de ser cedido y eventualmente regresar al Getafe. Sin embargo, a pesar de la decepción, Leon insiste en que no tiene resentimientos hacia su antiguo entrenador.
"He perdonado a Mourinho" - Leon habla abiertamente
Ahora con 38 años y jugando para el Real Murcia, León dice que ha hecho las paces con el pasado. “He perdonado a Mourinho”, dijo. “Pienso que de otra manera mi carrera deportiva podría haber sido diferente... pero no le guardo rencor.”
León también minimizó la famosa línea de “Zidane o Maradona”, diciendo que no fue el insulto en sí lo que le dolió, sino la falta de entendimiento detrás de ella. “Seré honesto contigo. No me dolió. Eso no me dolió. Lo que dolió fue no saber por qué. Y hasta el día de hoy todavía no lo sé”, explicó.
“No le falté al respeto a Mourinho ni nada por el estilo,” dijo. Al abordar los rumores de larga data de que no se había calentado adecuadamente durante un partido contra el Levante, una acusación que el ex portero del Madrid Jerzy Dudek confirmó más tarde en su autobiografía, León insistió en que esas afirmaciones eran falsas. “Puedes ver ese partido. En ningún momento hice una escena, ni le falté al respeto ni nada por el estilo,” dijo.
El incidente en el vestuario: ¿Qué ocurrió realmente en el Levante?
Según la autobiografía de Dudek, A Big Pole in Our Goal, las tensiones entre Leon y Mourinho alcanzaron su punto de ebullición durante un partido de La Liga contra el Levante. El portero polaco escribió que Mourinho se enfureció después de ver que Leon no se calentó adecuadamente antes de ser sustituido en la segunda mitad del empate 0-0.
“Mourinho le dijo que se calentara, pero en lugar de hacerlo, se quedó parado en la esquina del campo. Vi su reacción. Estaba furioso”, escribió Dudek. El portero añadió que Mourinho confrontó a Leon después del partido, diciéndole: “Te falta profesionalismo. Piensas que me estás engañando a mí y a tus compañeros. Tuviste dos oportunidades claras para marcar, pero no estuviste a la altura. ¿Quieres jugar para el Real Madrid? Aquí todos tienen sus cinco minutos y tú ya los tuviste”.
Al día siguiente, Mourinho supuestamente continuó su arremetida en el entrenamiento y excluyó a Leon de la convocatoria para enfrentarse al Auxerre, en su lugar llamó al joven jugador Juan Carlos. “Se dio la vuelta y le preguntó, ‘¿Cuántos años tienes?’ El chico dijo 19. ‘¿Quieres jugar para el Real Madrid?’ Mourinho continuó, queriendo enviar un mensaje.
Aunque Leon siempre ha mantenido su profesionalismo, estas revelaciones ilustran lo rápido que la percepción de Mourinho sobre el extremo cambió, de un fichaje prometedor a una advertencia en pocas semanas.
Leon afirma que Mourinho bloqueó ofertas del Chelsea y del Man City
En una entrevista separada con Onda Cero, Leon reveló que Mourinho no solo lo marginó en Madrid, sino que también le impidió salir. “Tenía otra oferta de City, Chelsea y Milan”, dijo. “Algunos querían ficharme en invierno pero Mourinho no me dejó ir”.
En ese momento, City y Chelsea estaban entre varios clubes importantes que seguían a Leon, cuyas destacadas actuaciones en Getafe le habían ganado una reputación como uno de los talentos más brillantes de España en las bandas. Su incapacidad para asegurar un traspaso, junto con las oportunidades limitadas en Madrid, descarriló su progreso y llevó a años de estancamiento antes de revivir su carrera en Eibar y Murcia.
Reflexionando sobre ese período, el tono de Leon era más nostálgico que amargo. “¿Es Mourinho un buen entrenador? Es un buen motivador, especialmente al principio. Llega y crees en el mensaje. Te lo compras”, dijo. Cuando le preguntaron si extrañaba a su antiguo jefe, Leon se rió: “¿Qué si nos falta un café? No. No es problema, él está bien en Portugal y yo en Murcia”.
El tiempo de León en el Real Madrid puede haber sido efímero, pero sus reflexiones revelan el lado humano de una era dominada por la intensidad de Mourinho. Un talentoso extremo derecho con destreza técnica y creatividad, León se convirtió en uno de varios jugadores que lucharon por encajar en el exigente y orientado a resultados ambiente del técnico portugués. Sus palabras reflejan tanto madurez como cierre, un recordatorio de cómo jugadores y entrenadores a menudo avanzan más allá de las tormentas que una vez los definieron.
