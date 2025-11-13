'He perdonado a José Mourinho' - Ex extremo del Real Madrid habla sobre el conflicto con el entrenador portugués después del famoso comentario sobre Zinedine Zidane y Diego Maradona

El ex extremo del Madrid ha reflexionado sobre su difícil relación con el entrenador Mourinho durante su tiempo juntos en el Santiago Bernabéu, más de 14 años después de su famoso desencuentro. Hablando en El Cafelito, el actual centrocampista del Real Murcia revisó la controversia que estalló cuando Mourinho minimizó públicamente su importancia para el equipo con un comentario brutal que lo comparaba desfavorablemente con Zidane y Maradona.

"Parece que la gente está hablando de Zidane o Maradona," dijo Mourinho en ese momento cuando se le preguntó por qué Leon no había sido seleccionado para un choque de la Liga de Campeones contra el Auxerre. "Hace un par de días estaba jugando en el Getafe." El comentario hizo titulares instantáneamente, convirtiendo a Leon en el símbolo del enfoque de mano dura de Mourinho y provocando un amplio debate entre los aficionados del Madrid.

Leon, quien se unió al Madrid en 2010 por €10 millones tras un impresionante período en el Getafe, vio sus oportunidades desvanecerse rápidamente. Llegaría a hacer solo 14 apariciones bajo Mourinho antes de ser cedido y eventualmente regresar al Getafe. Sin embargo, a pesar de la decepción, Leon insiste en que no tiene resentimientos hacia su antiguo entrenador.