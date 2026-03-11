Goal.com
Hazard: «No me sorprendería que Vinicius se retirara a los 30 años»

El belga habla del brasileño, que fue su compañero de equipo en el Real Madrid.

El ex capitán de Bélgica Eden Hazard, que se retiró del fútbol profesional a los 32 años, conoce muy bien a Vinícius Júnior. Ambos compartieron vestuario en el Real Madrid durante cuatro temporadas: solo jugaron juntos 27 partidos, pero fueron suficientes para que el belga se hiciera una idea clara del brasileño.

Según Hazard, Vinícius es un jugador «fuerte mental y físicamente», cualidades que le permiten soportar la presión que le rodea.

  • «NO ME SORPRENDERÍA QUE SE RETIRARA A LOS 30 AÑOS».

    «Ahora se habla más de lo que hace fuera del campo o de lo que sufre, que de lo que aporta en los partidos. La gente olvida lo excepcional que es como jugador», explicó Hazard. «Todo esto debe pesarle. No debe ser fácil salir al campo pensando solo en el fútbol. No me sorprendería que a los 30 años dijera que se va, que deja el fútbol, porque en cualquier caso no cambiaría nada», explica Hazard en una entrevista con la cadena pública RTBF.

    A pesar de las polémicas que suelen acompañar al delantero brasileño, Hazard reconoce en él una mentalidad muy similar a la suya: «Es simplemente alguien a quien le gusta el fútbol, que ama jugar y solo quiere divertirse. Un poco como me pasaba a mí cuando estaba en el campo».

    Sin embargo, si pudiera darle un consejo, la antigua estrella belga le invitaría a la prudencia: «Le diría: "Ten cuidado". Juega como quieras jugar, pero ten cuidado. La gente te está esperando al acecho. Sigue jugando, diviértete y haz divertir a los verdaderos aficionados al fútbol».

    • Anuncios

  • LA COMPARACIÓN CON RONALDINHO

    Hazard hizo entonces una comparación con una leyenda del fútbol espectáculo, Ronaldinho: «Cuando bailes después de marcar un gol, hazlo de manera que la gente te quiera. Ronaldinho también bailaba, pero no recuerdo toda esta polémica a su alrededor». 

