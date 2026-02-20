«Hay que echarle huevos»: Gary Lineker cuestiona la mentalidad del Arsenal en la lucha por el título de la Premier League tras su último tropiezo

El Arsenal solo ha ganado dos de sus últimos siete partidos de la Premier League, lo que ha permitido que los equipos que le siguen se acerquen en la clasificación, y ha terminado como subcampeón en cada una de las últimas tres temporadas. Lineker quiere ver algo de garra y espíritu de lucha en el Emirates Stadium.

El exdelantero de Inglaterra y presentador de Match of the Day ha declarado en el podcast The Rest Is Football: «¿Creéis que el Arsenal solo necesita echarle huevos? Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero hay que recomponerse y ser un poco más agresivos.

«Ser un poco más ofensivos, especialmente cuando van por delante. ¿Es solo un problema de mentalidad para el Arsenal, es un pequeño tropiezo en la temporada por el que todos los equipos pasan en algún momento?

Yo sospecho que seguirán adelante y ganarán el título, pero esto podría ser un pequeño revulsivo que necesitan para enderezar el rumbo. El Manchester City está ahora a solo cinco puntos del Arsenal y tiene un partido menos.

Supongo que la pregunta es si el City puede ser tan brillante como lo fue cuando ganó el título cuatro temporadas seguidas, en ese periodo en el que prácticamente ganó todos los partidos después de Navidad, sin perder ningún punto. No estoy muy seguro de que el Manchester City esté a ese nivel o pueda ser lo suficientemente constante como para alcanzar al Arsenal».