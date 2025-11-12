'Hay mejores equipos que el Bayern' - Kylian Mbappé bromea con Dayot Upamecano y aviva rumores de fichaje al Real Madrid

La búsqueda del Real Madrid de un nuevo defensa central ha tomado un giro familiar, apuntando directamente al corazón del equipo nacional de Francia. La semana pasada, medios españoles informaron que Los Blancos han sostenido conversaciones preliminares con los representantes de Dayot Upamecano, quien podría estar disponible como transferencia gratuita en 2026 si el Bayern no consigue renovar su contrato.

El central de 27 años se ha convertido en uno de los pilares de Vincent Kompany en el Bayern, formando una pareja defensiva sólida y participando activamente en todas las competiciones. Sin embargo, con el Madrid explorando opciones debido a preocupaciones sobre la condición física de David Alaba y Éder Militão, Upamecano sigue siendo uno de los nombres prioritarios en su lista de fichajes.

Sumando intriga a los rumores, Kylian Mbappé fue cuestionado sobre la situación de su compatriota antes de los clasificatorios para la Copa del Mundo de Francia y no pudo resistirse a hacer un comentario pícaro sobre la posición del Bayern en la jerarquía del fútbol.