Harry Kane y Declan Rice, ignorados por la leyenda inglesa, que nombra al «primer nombre en la lista del equipo» para el Mundial de este verano
Pearce nombra al jugador más importante de Inglaterra
Pearce ha afirmado con rotundidad que el jugador más importante de Inglaterra es Marc Guehi, fichado por el City en enero. El exdefensa del Crystal Palace ha disputado 26 partidos con su selección y ya ha jugado a las órdenes del entrenador Thomas Tuchel, aunque se perdió las victorias sobre Serbia y Albania por una lesión en el tobillo.
Ahora, Pearce ha elogiado sus habilidades antes del torneo que se celebrará al final de la temporada, y ha declarado a Betway: «La capacidad de leer el juego es muy importante. Se podría decir que todos los jugadores pueden hacerlo. Pero la forma en que juega el Manchester City, cuando se despliega y adelanta a sus hombres en la línea de ataque, a veces puede ser vulnerable al contraataque. Mark Guehi tiene la capacidad de manejar situaciones de uno contra uno.
En el partido del domingo contra el Newcastle, probablemente hubo dos o tres ocasiones en las que el City sufrió contraataques por la velocidad de (Anthony) Gordon y (Anthony) Elanga, pero él supo manejar esas situaciones y eso es fundamental. Además, en el descanso, sacaron a Abdukodir Khusanov para aprovechar su velocidad y hacer frente a esa situación. No diría que Guehi es un velocista, pero lee muy bien el juego y se da un margen extra.
«Así que, desde el punto de vista de Guehi, para mí es el primer nombre en la lista de la selección inglesa para este verano y una incorporación increíble para el Manchester City. Si algo inclina la balanza a su favor en la lucha por el título de liga este año, podría ser él».
¿Podrá Guehi inspirar la gloria?
Guehi ha recibido el respaldo para desempeñar un papel clave en la lucha por el título del City, que se encuentra a cinco puntos del Arsenal, con un partido menos, en lo más alto de la tabla de la Premier League, tras haberse incorporado junto a Antoine Semenyo en enero.
Pearce añadió: «Tengo que decir que, en verano, me preguntaron quién creía que ganaría la liga y dije que el Liverpool. Pensaba que eran casi imbatibles, pero tuvieron un mal comienzo de temporada y, probablemente a partir de octubre, empecé a pensar que el Arsenal ganaría la liga. Mi opinión al respecto no ha cambiado.
El City ha parecido un poco frágil en defensa y ha concedido demasiadas ocasiones de gol durante el tiempo que llevo siguiendo la Premier League. Eso me ha hecho plantearme algunas dudas. Pero con la incorporación de Guehi en la zaga y la llegada de Semenyo, el terreno de juego se ha equilibrado en muchos aspectos. Aun así, sigo pensando que el Arsenal tiene una plantilla muy buena y sólida.
Creo que lo único que no han hecho bien este año son los 45 minutos de la segunda parte contra el Wolverhampton, donde estuvieron realmente mal. Aparte de eso, han ganado ocho de ocho en la Champions League, están en la final de la Carabao Cup, tienen un buen emparejamiento en la FA Cup y son líderes de la liga.
Es muy difícil criticarlos y sé que los medios de comunicación están intentando presionar al Arsenal. Con la presión que ejerce el Manchester City, es una carrera por el título intrigante para todos nosotros, pero sigo apostando por el Arsenal. Mientras sigan siendo lo suficientemente fuertes dentro del vestuario, creo que ganarán la liga».
Los elogios de Tuchel
El seleccionador de Inglaterra, Tuchel, ha elogiado el impacto de Guehi dentro de su plantilla.
Ha declarado: «Es un ejemplo de cómo se comportaron los chicos en esta concentración, exactamente así. Dejaron a un lado sus intereses personales. Fue el mejor compañero de equipo posible y tuvo una actuación fantástica. Es muy fuerte para el Crystal Palace y hoy lo ha demostrado en el campo».
¿Qué viene después?
Inglaterra tiene que disputar varios partidos amistosos de preparación antes del Mundial; primero jugará contra Uruguay y Japón en marzo, antes de viajar a Florida para enfrentarse a Costa Rica el 10 de junio. En el torneo, se enfrentará a Croacia, Ghana y Panamá en el Grupo L.
