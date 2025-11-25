Harry Kane rompe el silencio sobre los vínculos de transferencia con el Barcelona mientras admite que las conversaciones para una extensión con el Bayern Múnich aún no han comenzado

Kane ha confirmado que el contacto con "nadie" del Bayern Múnich sobre extender su contrato actual no ha sido solicitado en este momento.

"No he tenido contacto con nadie, nadie me ha contactado," le dijo a BILD. "Me siento muy cómodo en la situación actual, aunque aún no hemos discutido mi situación con el Bayern."

Crucialmente, desde la perspectiva del Bayern, añadió: "No hay prisa. Estoy realmente feliz en Múnich. Se puede ver en la forma en que estoy jugando. Si hay contacto, entonces veremos. Pero no estoy pensando en la nueva temporada aún. Primero está el Mundial en el verano. Y es muy improbable que algo cambie después de esta temporada."

Su respuesta a una pregunta sobre si los aficionados del Bayern deberían preocuparse fue: "No lo creo."